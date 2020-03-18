Чешский цирк застрял в Латвии без денег и корма для животных. Жители не остались равнодушны

Люди друг за другом несли корм и продукты для животных. Рядом с торговым центром Dole стоят фургоны, где находятся три лошади, три козы, пони и лама. Артисты уехали, но семья, владельцев цирка осталась с животными.

"Сидим без денег. И, конечно, потому что не работаем. Как в цирке — мы не богаты, что заработаем, то даем на животных, за еду, за площадку. Такая жизнь. Сейчас такая ситуация, что мы здесь стоим, мы домой не поедем в Чехию", - рассказывает Анна, владелец цирка.

Ещё накануне в соцсетях появлялись призывы помочь животным едой. Ведь нет посетителей – нет и еды. И латвийцы оказались неравнодушны.

Массовые мероприятия в настоящее время остановлены, цирковых выступлений нет, денег тоже. Артисты уехали, но семья, владельцев цирка осталась с животными. Совсем недавно в соцсетях появилась просьба помочь животным с кормом.

"Я сделала такой пост более обширный. Описала ситуацию от первого лица, что здесь реально происходит. Потому что очень много было недоверия, думали, что мало ли обманывают. А потом люди подтянулись, у нас такие хорошие люди", - говорит Ирина.

И жители, откликнувшись на призыв, потянулись к цирку. Всего за несколько дней удалось собрать уже достаточно еды.

Решилась и проблема с местом стоянки. Платить аренду за территорию в Кенгарагсе цирк больше не мог.

"Мы можем дать лошадям боксы, чтобы они могли выходить, гулять. И коз мы можем принять у себя, чтобы они все не стояли на ветру, на холоде, без крыши над головой. Не знаем, как долго все это продлится. Поэтому я предложила вот такую помощь", - сказала владелец клуба верховой езды Mežezeri Анна.

Владелица цирка благодарна помощникам: "У меня не хватает слов. Люди идут и идут. В вашей стране великолепные люди. Спасибо большое за помощь".

И владелица цирка Анна просит пока что еду не везти, чтобы она не испортилась

Когда ситуация с карантином прояснится, цирк продолжит выступать. И всех помощников тут будут ждать на бесплатное выступление.