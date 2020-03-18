Влияет ли погода на Covid-19? Рассеиваем мифы

Нынешние наблюдения свидетельствуют, что новым коронавирусом можно заразиться по всему миру - как в теплых и влажных регионах, так и там, где зимы холодные.

Мероприятия по безопасности нужно соблюдать при любой погоде.

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Нормальная температура человеческого тела - от 36,5 до 37 градусов по Цельсию, вне зависимости от того, какая на улице погода. Так как вирус "путешествует" от одного человека к другому воздушно-капельным путем, погода на него не влияет.

"Заболевания дыхательных путей зимой активно распространяются не из-за температуры, а потому, что люди больше времени проводят в закрытых помещениях, что увеличивает риск заболевания. Covid-19 до этого наблюдался в различных климатических условиях", - отметил врач ВОЗ Майкл Райен.

Многие страны мира, в том числе и Латвия, придерживаются стратегии социального дистанцирования, чтобы ограничить распространение вируса. Если же все-таки приходится ходить на работу или в магазин за продуктами и другими товарами первой необходимости, нужно регулярно мыть руки с мылом и использовать средства дезинфекции. Немытыми руками нельзя прикасаться к глазам, рту и носу, так как можно заразиться, если вирус попал на руки с какой-либо поверхности.