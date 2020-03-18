Постоянно трогаете лицо руками? 5 надёжных способов, как перестать это делать

Отмечается, что люди трогают своё лицо в среднем около 23 раз в час.

Именно попадание инфекции на слизистую оболочку ведёт к заражению. "Сегодня" приводит пять эффективных способов, которые помогут побороть привычку.

Контролируйте себя

Вы можете даже не подозревать, как часто дотрагиваетесь до лица: когда что-то читаете перед монитором, чешете брови, задумавшись трогаете себя за подбородок, нос и так далее. Выпишите на бумагу то, как часто и когда это делаете: подумайте, как заменить эти действия и начните их контролировать.

Найдите замену

Чтобы вам было легче отвыкнуть, можно приобрести себе мяч-антистресс, спиннер, повесить на руку резинку, которую можно перевешивать с одной руки на другую, как только не сможете сдержать обещание не трогать лицо.

Создайте себе напоминания

Чтобы процесс избавления от пагубной привычки ускорился, можно создать себе напоминания: развесить поблизости стикеры со словами, например, "Руки прочь от лица".

Создайте искусственные препятствия

Например, женщины, которые делают макияж, желая не испортить красоту, не трогают себя за лицо. Вместо очков, можно надеть линзы, которые не захочется испортить, потерев глаза. Но! Если глаза чешутся именно из-за них, то снимайте возвращайте очки.

Совет дерматолога

Нередко лицо трогают те, у кого есть проблемы с кожей. В этом случае, лучше посетить дерматолога, который поможет вам избавиться от дискомфорта.

Почему ещё важно следить за личной гигиеной?