Пт, 20.03.2020
Каждому из нас сейчас нужно вести себя так, словно мы все инфицированы - избегать лишних контактов, сидеть дома. Без бравады! Рижанка с Covid-19
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Перевощиков: есть случаи, когда симптомы прошли, а анализ - положительный

Юрий Перевощиков

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

У двух заболевших Covid-19 симптомы исчезли, а анализы все равно показали наличие вируса. Об этом на заседании парламентской комиссии по обороне и внутренним делам сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Так Перевощиков ответил на вопрос депутата Раймонда Бергманиса (СЗК) о том, выздоровел ли кто-то из пациентов. 

Перевощиков пояснил, что на этой неделе начнут проверять, есть ли у кого-то из ранее заболевших новый вид коронавируса.

В интервью агентству LETA он сказал, что есть один случай, когда у человека пропали симптомы и анализы показали негативный результат на Covid-19. 

Специалист пояснил, что, согласно нынешней стратегии, нужно убедиться, что у человека нет вируса, и только тогда он может начинать вести свой привычный образ жизни. Симптомы пропали у многих, но нужно проверить, не распространяют ли они вирус, пояснил Перевощиков. Он указал, что проверку нужно проводить как минимум через три дня после исчезновения симптомов. Повторные анализы координируют семейные врачи, отметил он. 

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