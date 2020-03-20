Перевощиков: есть случаи, когда симптомы прошли, а анализ - положительный

В интервью агентству LETA он сказал, что есть один случай, когда у человека пропали симптомы и анализы показали негативный результат на Covid-19.

Специалист пояснил, что, согласно нынешней стратегии, нужно убедиться, что у человека нет вируса, и только тогда он может начинать вести свой привычный образ жизни. Симптомы пропали у многих, но нужно проверить, не распространяют ли они вирус, пояснил Перевощиков. Он указал, что проверку нужно проводить как минимум через три дня после исчезновения симптомов. Повторные анализы координируют семейные врачи, отметил он.