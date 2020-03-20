Пт, 20.03.2020
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Лобода сделала неожиданное признание: "Имя "Светлана" - не мое"

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Светлана Лобода сделала неожиданное признание на своей Instagram-странице. 

Светлана Лобода тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Но на этот раз она сделала исключение. Певица рассказала подписчикам, что ребенком считала, что ей не подходит имя Светлана, потому что в нем нет ничего бунтарского. Но исполнительница нравится, когда ее называют по фамилии.

"С детства мне казалось, что имя "Светлана" не мое... Нет, в нем того бунтарского духа, который был мне всегда присущ. В школе меня начали называть по фамилии, и я была этому очень рада", - написала Лобода.

Она всегда считала свою фамилию "емкой и громкой". Сейчас у нее часто спрашивают настоящая ли она.

"Я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца брендом!" - подытожила артистка. 

Ранее Светлана Лобода представила клип "Новый Рим". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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