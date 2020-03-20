Лобода сделала неожиданное признание: "Имя "Светлана" - не мое"

Светлана Лобода тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Но на этот раз она сделала исключение. Певица рассказала подписчикам, что ребенком считала, что ей не подходит имя Светлана, потому что в нем нет ничего бунтарского. Но исполнительница нравится, когда ее называют по фамилии.