Министр: пособия по простою могут получить до 150 000 работников

В четверг Кабинет министров поддержал законопроект о мерах поддержки предприятий во время кризиса, который предусматривает компенсацию работникам простаивающих предприятий до 75% зарплаты, но не более 700 евро в месяц.

По словам министра, в настоящее время сложно сказать, сколько людей получат пособия, но вначале это могут быть несколько десятков тысяч работников, а после того как круг отраслей, работники которых могут претендовать на пособия, будет расширен, в целом в период кризиса они могут быть выплачены 100-150 тыс. человек.

В первую очередь пособия получат работники отраслей, на которых сильнее всего сказалось решение о чрезвычайном положении в стране - это туризм, общепит, международные перевозки, культура и индустрия развлечений.

Рейрс сообщил, что список отраслей будет регулярно пополняться.