После "Текста" уже скучно: Асмус поделилась горячим снимком без белья

Кристина подписала снимок хештегами:

#ёкарныйбабай #послетекстаужескучно #повернутьсяслабо #накепкеЯганаписано #япомнюасмуснормальной #чёзапанталоны#тыжматьдолжнапонимать#нуисрака #этотыснималасьвунивере #накормитееёгречкой #ужеразвелисьиливпроцессе #какойфирмылестница

Это лишь некоторые из них.

Впрочем, фото так понравилось фолловерам, что оно собрало 108 тысяч лайков.

"Где такие красивые джинсы купила?", "Зачем вам вообще одежда?", "Когда хештеги Асмус лучше, чем твои текст", "Гарику повезло", - писали люди под публикацией.

Артиста также вывела в свет очень похожую на нее внешне сестру. Снимком с мероприятия она поделилась на своей Instagram-странице. Подписчики были удивлены.