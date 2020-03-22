Еще один известный актер - вампир из "Сумерек" - замечен в Риге со всей семьей

Фрагментами своего пребывания артист делится в своем Instagram-аккаунте. Рэтбоун приехал в Латвию для съемок в картине Warhunt (Netflix). Известно, что это будет мистический военный триллер, действие которого происходит во время Второй мировой войны. Ранее сообщалось, что часть сцен будут снимать в Латвийском этнографическом музее, в покайнских и лигатненских лесах и пещерах. В главных ролях: Микки Рурк, Скотт Эдкинс и Аль Пачино.