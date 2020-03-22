Еще один известный актер - вампир из "Сумерек" - замечен в Риге со всей семьей

В период, когда в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации - Рига практически превратилась в Голливуд. Ранее сообщалось, что в нашем городе застрял Микки Рурк, теперь стало известно еще об одном актере. Американский артист и участник музыкальной группы "100 Monkeys" - Джексон Рэтбоун тоже замечен в нашем городе.
Фрагментами своего пребывания артист делится в своем Instagram-аккаунте. Рэтбоун приехал в Латвию для съемок в картине Warhunt (Netflix). Известно, что это будет мистический военный триллер, действие которого происходит во время Второй мировой войны. Ранее сообщалось, что часть сцен будут снимать в Латвийском этнографическом музее, в покайнских и лигатненских лесах и пещерах. В главных ролях: Микки Рурк, Скотт Эдкинс и Аль Пачино.
Джексон Рэтбоун наиболее известен зрителям известен как исполнитель роли Джаспера Хейла (Уитлока) в экранизациях романов Стефани Майер "Сумерки".
В Латвию Рэтбоун приехал со всей семьей.
"Быть папой и путешествовать по работе очень тяжело ... Поэтому я решил взять семью с собой на работу! К счастью, я снимаюсь в красивых местах", - написал Джексон в Instagram.
8 марта актер и его супруга Шейли Хафсади встретили в Риге. Позже Джексон разместил кадры со своими детьми - сыном Монро и дочерью Прэсли, которые подписал призывом оставаться дома и дистанцироваться.
Рэтбоун также разместил фото со своей сестрой-медработником. Он попросил своих подписчиков был благоразумными, оставаться дома и следить за своим здоровьем.