Видеомейкер из Латвии встретился с Микки Рурком и получил автограф

"Для тех, кто не в курсе: на пике голливудской карьеры Рурк послал все к черту и ушел в бокс. Пластика лица и его "устрашающий" вид именно оттуда", - добавил Валентин.

- Какое у тебя впечатление от общения с актером?

- Во-первых, Микки Рурк выдающийся актер и большой профессионал своего дела. Во-вторых, он ценит себя и свое время. В-третьих, Микки - настоящий мужик.

Смотришь на него и понимаешь - у этого дядьки есть яйца. Несколько раз во время съемочного процесса мы столкнулись с Микки взглядом. Я увидел добрые глаза, в которых много боли.

После съемок Валентин подошел, чтобы взять автограф.

"Я заранее распечатал постер фильма Даррена Аронофски "Рестлер", где Рурк сыграл главную роль - стареющую звезду рестлинга Рэнди "Тарана". Это мой самый любимый фильм с Микки Рурком - фильм-возвращение, снятый спустя 15 лет после того, как актер покинул Голливуд", - пояснил он.

ФОТО: Кадр из сторис Валентина Линовицкого

Во время разговора со звездой Валентин сказал: "Это один из моих самых любимых фильмов".