СМИ: На 14-дневной самоизоляции все министры, кроме четырех

По информации LTV, на данный момент в режиме самоизоляции находятся все министры, за исключением четырех.
В список четырех попали - министр обороны Артис Пабрикс ("Для разивтия/За!"), министр сообщения Талис Линкайтс (НКП), министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для разивтия/За!") и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").
Как уже сообщал RUS.TVNET, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний проверит всех депутатов и членов правительства, и всем им предписана 14-дневная самоизоляция.