Вс, 22.03.2020
В Латвии значительно выросло потребление интернета и нагрузка на сети передачи данных, для обеспечения непрерывности их работы каждому следует пересмотреть свои привычки в использовании интернета. Министерство сообщения

СМИ: На 14-дневной самоизоляции все министры, кроме четырех

Кабинет министров Латвии

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

По информации LTV, на данный момент в режиме самоизоляции находятся все министры, за исключением четырех. 

В список четырех попали - министр обороны Артис Пабрикс ("Для разивтия/За!"), министр сообщения Талис Линкайтс (НКП), министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для разивтия/За!") и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"). 

Как уже сообщал RUS.TVNET, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний проверит всех депутатов и членов правительства, и всем им предписана 14-дневная самоизоляция.

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