61-летняя Мадонна обнажилась и сделала заявление о Covid-19

61-летняя американская певица Мадонна опубликовала в Twitter обращение из ванной. Артистка рассказала подписчикам, что она думает о коронавирусе.
Мадонна отметила, что коронавирус - это проблема для всех, вне зависимости от статуса и положения.
"Covid-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать", - сказала артистка.
Певица подчеркнула, что коронавирус — великий уравнитель. Мадонна считает то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим.
"Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно - он уравнял нас во многом... Мы все находимся в одной лодке. Если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе", — добавила она.
Напомним, до пандемии Мадонна ненадолго прервала свой тур в Париже из-за очередной травмы. Во время одного из последних концертов 61-летняя звезда упала со стула, и так, что не смогла сама встать.
No-Discrimination- Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno pic.twitter.com/tvdzeJ7vv9— Madonna (@Madonna) March 22, 2020