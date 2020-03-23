61-летняя Мадонна обнажилась и сделала заявление о Covid-19

Мадонна отметила, что коронавирус - это проблема для всех, вне зависимости от статуса и положения.

"Covid-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать", - сказала артистка.

Певица подчеркнула, что коронавирус — великий уравнитель. Мадонна считает то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим.

"Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно - он уравнял нас во многом... Мы все находимся в одной лодке. Если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе", — добавила она.