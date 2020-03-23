Пн, 23.03.2020
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61-летняя Мадонна обнажилась и сделала заявление о Covid-19

Мадонна

ФОТО: https://www.instagram.com/jstamenov/?hl=en

61-летняя американская певица Мадонна опубликовала в Twitter обращение из ванной. Артистка рассказала подписчикам, что она думает о коронавирусе. 

Мадонна отметила, что коронавирус - это проблема для всех, вне зависимости от статуса и положения. 

"Covid-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать", - сказала артистка. 

Певица подчеркнула, что коронавирус — великий уравнитель. Мадонна считает то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим.

"Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно - он уравнял нас во многом... Мы все находимся в одной лодке. Если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе", — добавила она.

Напомним, до пандемии Мадонна ненадолго прервала свой тур в Париже из-за очередной травмы. Во время одного из последних концертов 61-летняя звезда упала со стула, и так, что не смогла сама встать.

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