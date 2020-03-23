Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Напомним, Харви Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк. Именно там был подтвержден положительный результат на коронавирус.

Издание Daily Mail передает, что после тестирования Вайнштена отправили на карантин. Известно, что в этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного.