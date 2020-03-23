Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за изнасилование и сексуальные домогательства, сообщил о положительном результате на коронавирус. Об этом пишет РБК со ссылкой на новостную службу CNHI.
Напомним, Харви Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк. Именно там был подтвержден положительный результат на коронавирус.
Издание Daily Mail передает, что после тестирования Вайнштена отправили на карантин. Известно, что в этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного.
Напомним, 11 марта суд в Нью-Йоке приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие. Но почти сразу после оглашения приговора он был госпитализирован.