Пн, 23.03.2020
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Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Харви Вайнштейн.

ФОТО: Kevin Hagen / AFP

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за изнасилование и сексуальные домогательства, сообщил о положительном результате на коронавирус. Об этом пишет РБК со ссылкой на новостную службу CNHI.

Напомним, Харви Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк. Именно там был подтвержден положительный результат на коронавирус. 

Издание Daily Mail передает, что после тестирования Вайнштена отправили на карантин. Известно, что в этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного.

Напомним, 11 марта суд в Нью-Йоке приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие. Но почти сразу после оглашения приговора он был госпитализирован.

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