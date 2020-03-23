Архив трансляции: Президент рассказал о функционировании государства на время вспышки Covid-19

Видео: Президент рассказал о функционировании государства на время вспышки Covid-19

Напомним, в связи с заболеванием депутата Сейма Артуса Кайминьша Covid-19, SPKC проверит всех парламентариев и других работников Сейма. Кроме того, людям, которые контактировали с Кайминьшем, 14 дней нужно провести в самоизоляции, следить за состоянием своего здоровья и в случае необходимости обращаться за помощью медиков.

Ранее Левитс указал, что самоизоляция депутатов Сейма не является конституционной проблемой, парламент дееспособен и может продолжать работу удаленно.

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки.

Общее количество заболевших составляет 180 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.