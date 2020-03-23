Пн, 23.03.2020
Здесь мы видим эту огромную нечестность - люди, работавшие в теневой экономике, сейчас начнут, возможно, понимать, что означают предоставляемые государством социальные гарантии. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
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Архив трансляции: Президент рассказал о функционировании государства на время вспышки Covid-19

ФОТО: TVNET

В понедельник, 23 марта, президент Латвии Эгил Левитс на пресс-брифинге проинформировал об удаленной встрече руководителей конституционных органов. Во встрече принимали участие также премьер-министр Кришьянис Кариньш, председатель Сейма Инара Мурниеце, председатель Суда Сатверсме Инета Зиемела и председатель Верховного суда Ивар Бичкович. TVNET предлагает трансляцию брифинга.

Видео:  Президент рассказал о функционировании государства на время вспышки Covid-19

Напомним, в связи с заболеванием депутата Сейма Артуса Кайминьша Covid-19, SPKC проверит всех парламентариев и других работников Сейма. Кроме того, людям, которые контактировали с Кайминьшем, 14 дней нужно провести в самоизоляции, следить за состоянием своего здоровья и в случае необходимости обращаться за помощью медиков.

Ранее Левитс указал, что самоизоляция депутатов Сейма не является конституционной проблемой, парламент дееспособен и может продолжать работу удаленно.

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки. 

Общее количество заболевших составляет 180 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.

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