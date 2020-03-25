СМИ: Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо

Недавно стало известно, что модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган вместе с детьми вернулись в Москву. Семья вернулась в свой дом, казалось бы, что пара помирилась. Но внимательные поклонники заметили, что на пальце женщины больше нет обручального кольца. Об этом пишет "Комсомольская правда".
После приезда Оксана сообщила, что они соблюдает обязательный двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса. Самойлова жить как раньше и уделяет все свободное время посвящать детям.
В свою очередь, Джиган после возвращения нарушает карантин. Журналисты сообщают, что мужчина нарушил карантин и пригласил к себе друзей и устроил вечеринку.
"Комсомольская правда" цитирует артиста, который объясняет, что он просто занимается творчеством. К нему приехали звукорежиссер, битмейкер и вся остальная команда.
"Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых", - написала Самойлова в Instagram.
Позже она опубликовала в сторис фото с младшим сыном Давидом на руках. Подписчики обратили внимание, что женщина сняла с безымянного пальца обручальное кольцо. В комментариях поклонники стали строить предположения. Часть из них решила, что Оксана еще не простила Джигана и все еще собирается с ним развестись.