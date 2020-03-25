СМИ: Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо

После приезда Оксана сообщила, что они соблюдает обязательный двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса. Самойлова жить как раньше и уделяет все свободное время посвящать детям.

В свою очередь, Джиган после возвращения нарушает карантин. Журналисты сообщают, что мужчина нарушил карантин и пригласил к себе друзей и устроил вечеринку.

"Комсомольская правда" цитирует артиста, который объясняет, что он просто занимается творчеством. К нему приехали звукорежиссер, битмейкер и вся остальная команда.

"Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых", - написала Самойлова в Instagram.

Позже она опубликовала в сторис фото с младшим сыном Давидом на руках. Подписчики обратили внимание, что женщина сняла с безымянного пальца обручальное кольцо. В комментариях поклонники стали строить предположения. Часть из них решила, что Оксана еще не простила Джигана и все еще собирается с ним развестись.