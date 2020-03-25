Стало известно состояние здоровья Льва Лещенко и его супруги Ирины

Новость о госпитализации сначала опровергалась, но потом ее подтвердили представители исполнителя. Журналистам не удалось дозвониться до самого певца, но его друг и товарищ Владимир Винокур вышел на связь со СМИ.

"Это же надо такое придумать", - опроверг Владимир Натанович новость, что он якобы навещал Лещенко.

Артист подтвердил, что Лев Лещенко и его супруга лечатся от двустороннего воспаления легких. Друзья поддерживают телефонную связь,но Винокура к пациентам не пускают. Оказывается, у Льва Валерьяновича и его жены действительно брали анализы на коронавирус.

"Да анализы у всех берут, но пока нет результата. Ждем. Чувствует он себя нормально, говорит хорошо. Температуры нет, и у Ирочки тоже. Я созванивался с ними вчера вечером, утром не стал беспокоить", - подытожил Винокур.