Как мыть руки правильно, чтобы избежать высыхания кожи рук? Как бороться с последствиями частого мытья рук и использования средств дезинфекции?

Рассказывают консультант по уходу за красотой BENU Aptieka Наталия Гаврильченко и фармацевт Занда Озолиня.

Мытье рук

Учитывая стремительное распространение вирусов, мы тщательно соблюдаем гигиену рук – моем их намного чаще, а также пользуемся средствами для дезинфекции рук. Гигиена рук – очень важный фактор профилактики вирусных заболеваний, подчеркивает Гаврильченко. В то же время мы видим, какое влияние усиленные меры гигиены оказывают на кожу рук – она становится сухой, потрескавшейся и грубой. Что необходимо делать для того, чтобы в этот период кожа наших рук чувствовала себя лучше?

Для уменьшения этих последствий рекомендуется пользоваться для мытья рук нежным, кремообразным мылом или мылом для чувствительной кожи: оно очищает кожу так же эффективно, но более нежно воздействует на кожу рук. Лучше всего мыть руки теплой, а не горячей водой, после мытья рекомендуется вытереть руки одноразовым бумажным полотенцем.

Средства дезинфекции

Средства дезинфекции– эффективный способ борьбы с вирусами и микроорганизмами, которые в течение дня попадают на кожу наших рук. Больше всего средство дезинфекции может пригодиться тогда, когда нет возможности вымыть руки теплой водой и мылом.

Однако использование дезинфицирующих средств не означает, что мы можем не мыть руки!

Специалист рекомендует мыть руки с мылом, а средства дезинфекции использовать тогда, когда нет возможности помыть руки.

В средствах дезинфекции содержится спирт, поэтому, если пользоваться ими слишком часто, они обязательно будут сушить кожу рук. Гаврильченко советует пользоваться дезинфицирующими гелями с добавлением таких ингредиентов, как глицерин и экстракт алоэ, которые помогают смягчить кожу рук.

Как предотвратить сухость кожи рук?

Имеется несколько способов, как помочь шершавой, сухой и чувствительной коже.

Восстанавливайте кожу рук! Приготовьте нежный скраб для кожи рук из молотого турецкого гороха и кокосового масла и, нежно массируя, втирайте его в кожу рук. После скраба желательно нанести на кожу рук более толстый слой питательного крема и подождать, пока он впитается. Остатки крема необходимо удалить бумажной салфеткой.

Увлажняйте кожу рук! Кремом для рук можно пользоваться по необходимости, нанося его на кожу рук. При сухой коже рекомендуется пользоваться кремами, содержащими пантенол, чтобы помочь коже рук восстановиться. В аптеках продаются специальные кремы для рук, образующие так называемую “защитную перчатку”, которая хорошо защищает кожу рук – невидимый тонкий слой помогает сохранить кожу влажной. Эти кремы содержат цинк,обычно на их упаковке нарисован символ руки или перчатки - этим они внешне отличаются от других кремов.