Мытье рук всегда было важной процедурой, однако сейчас, во время распространения Covid-19, мы уделяем ей намного больше внимания. Специалисты рекомендуют мыть руки каждый раз после посещения туалета, магазинов, любых общественных мест, после чихания, кашля и сморкания, а также перед едой! Сейчас это особенно важно!
Как мыть руки правильно, чтобы избежать высыхания кожи рук? Как бороться с последствиями частого мытья рук и использования средств дезинфекции?
Рассказывают консультант по уходу за красотой BENU Aptieka Наталия Гаврильченко и фармацевт Занда Озолиня.
Мытье рук
Учитывая стремительное распространение вирусов, мы тщательно соблюдаем гигиену рук – моем их намного чаще, а также пользуемся средствами для дезинфекции рук. Гигиена рук – очень важный фактор профилактики вирусных заболеваний, подчеркивает Гаврильченко. В то же время мы видим, какое влияние усиленные меры гигиены оказывают на кожу рук – она становится сухой, потрескавшейся и грубой. Что необходимо делать для того, чтобы в этот период кожа наших рук чувствовала себя лучше?
Для уменьшения этих последствий рекомендуется пользоваться для мытья рук нежным, кремообразным мылом или мылом для чувствительной кожи: оно очищает кожу так же эффективно, но более нежно воздействует на кожу рук. Лучше всего мыть руки теплой, а не горячей водой, после мытья рекомендуется вытереть руки одноразовым бумажным полотенцем.
Средства дезинфекции
Средства дезинфекции– эффективный способ борьбы с вирусами и микроорганизмами, которые в течение дня попадают на кожу наших рук. Больше всего средство дезинфекции может пригодиться тогда, когда нет возможности вымыть руки теплой водой и мылом.
Однако использование дезинфицирующих средств не означает, что мы можем не мыть руки!
Специалист рекомендует мыть руки с мылом, а средства дезинфекции использовать тогда, когда нет возможности помыть руки.
В средствах дезинфекции содержится спирт, поэтому, если пользоваться ими слишком часто, они обязательно будут сушить кожу рук. Гаврильченко советует пользоваться дезинфицирующими гелями с добавлением таких ингредиентов, как глицерин и экстракт алоэ, которые помогают смягчить кожу рук.
Как предотвратить сухость кожи рук?
Имеется несколько способов, как помочь шершавой, сухой и чувствительной коже.
Восстанавливайте кожу рук! Приготовьте нежный скраб для кожи рук из молотого турецкого гороха и кокосового масла и, нежно массируя, втирайте его в кожу рук. После скраба желательно нанести на кожу рук более толстый слой питательного крема и подождать, пока он впитается. Остатки крема необходимо удалить бумажной салфеткой.
Увлажняйте кожу рук! Кремом для рук можно пользоваться по необходимости, нанося его на кожу рук. При сухой коже рекомендуется пользоваться кремами, содержащими пантенол, чтобы помочь коже рук восстановиться. В аптеках продаются специальные кремы для рук, образующие так называемую “защитную перчатку”, которая хорошо защищает кожу рук – невидимый тонкий слой помогает сохранить кожу влажной. Эти кремы содержат цинк,обычно на их упаковке нарисован символ руки или перчатки - этим они внешне отличаются от других кремов.
Пейте достаточно много воды! Вода всегда была основой здоровой кожи,и сейчас она также поможет поддерживать соответствующий уровень влажности в коже.
Берегите кожу! Холод, дождь, ветер и солнце могут создать дискомфорт для кожи рук. Особенно сейчас, когда ее чаще моют и дезинфицируют, неблагоприятные внешние условия могут еще больше влиять на кожу. Поэтому не забывайте о перчатках! Они по-прежнему должны быть неотъемлемой частью повседневного гардероба. Также очень важно пользоваться резиновыми перчатками при выполнении домашних работ, чтобы уже и так пересушенная кожа не страдала от негативного влияния чистящих средств.
Здоровое питание! Для того чтобы кожа была нежной и здоровой, необходимо сбалансированное, здоровое питание, занятия спортом и здоровый сон! Гаврильченко напоминает, что важно употреблять также жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые имеют особое значение для различных процессов в организме человека.
Совет фармацевта
Фармацевт Занда Озолиня признает, что сейчас кожа рук очень страдает от частого мытья и применения дезинфицирующих средств. Однако нужно учитывать, что обойтись без этих гигиенических мер невозможно, поэтому необходимо подумать о том, как мы можем помочь коже наших рук в этот период. Нужно продумать до мелочей, как мы можем беречь руки различными способами! Весьма вероятно, что у обладателей более чувствительной кожи, а также у тех, кто из-за специфики своей работы должен еще строже соблюдать гигиену рук, кожа на руках может потрескаться и доставлять дискомфорт. Поэтому в случаях, когда обычные средства для ухода за руками не помогают, на потрескавшуюся кожу можно наносить мази и кремы, содержащие декспантенол или мочевину(urea). Для лучшего результата на ночь рекомендуется надеть самые простые перчатки из хлопковой ткани.
Ежедневное употребление рыбьего жира, витаминов A и E также поможет уменьшить симптомы сухой кожи рук.