PornHub открыл всем пользователям Сети бесплатный доступ к порно из-за коронавируса

Популярный интернет-ресурс PornHub стал полностью бесплатным (включая премиум-аккаунты) для всех совершеннолетних пользователей Сети до 23 апреля. Об этом сообщается на официальной странице порносайта в Instagram.
Таким образом, сейчас у пользователей Сети есть бесплатный доступ к премиум-аккаунтам.
PornHub призывал людей оставаться дома и "помочь сгладить кривую" графика роста заболеваний коронавирусом.
В публикации указано, что соблюдение рекомендаций ВОЗ поможет значительно уменьшить нагрузку на медицинские учреждения. Кроме того, это предотвратит распространение вируса.
Ранее сообщалось, что PornHub бесплатно раздал жителям Италии премиум-аккаунты после того, как в стране были введены жесткие меры из-за Covid-19.