Ср, 25.03.2020
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PornHub открыл всем пользователям Сети бесплатный доступ к порно из-за коронавируса

Девушка. Губы. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Популярный интернет-ресурс PornHub стал полностью бесплатным (включая премиум-аккаунты) для всех совершеннолетних пользователей Сети до 23 апреля. Об этом сообщается на официальной странице порносайта в Instagram. 

Таким образом, сейчас у пользователей Сети есть бесплатный доступ к премиум-аккаунтам. 

PornHub призывал людей оставаться дома и "помочь сгладить кривую" графика роста заболеваний коронавирусом.

В публикации указано, что соблюдение рекомендаций ВОЗ поможет значительно уменьшить нагрузку на медицинские учреждения. Кроме того, это предотвратит распространение вируса.

Ранее сообщалось, что PornHub бесплатно раздал жителям Италии премиум-аккаунты после того, как в стране были введены жесткие меры из-за Covid-19.

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