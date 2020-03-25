Марля в десять слоев. Даугавпилсская больница начала шить защитные маски

Она пояснила, что в данный момент учреждение не испытывает недостатка в средствах защиты, однако было принято решение выяснить, сможет ли больница в случае необходимости обеспечить себя. У больницы есть своя швейная мастерская, и ее работники занимаются пошивом масок.