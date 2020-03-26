Сенат США одобрил двухтрилионный пакет помощи экономике

Сенат США в ночь на четверг, 26 марта, единогласно одобрил пакет экстренной помощи американской экономике от последствий эпидемии коронавируса. Он предусматривает объем денежных вливаний в экономику размером в два триллиона долларов США.

"Это момент гордости для Сената", - заявил лидер республиканцев Митч Макконнелл.

В пакет, среди прочего, включена выплата пособий по безработице, обширная кредитная программа для поддержки бизнеса и увеличение финансирования больниц.

Его называют самым масштабным разовым вливанием в экономику США в послевоенной истории страны.

Пакет должен пройти через Палату представителей и получить одобрение президента США Дональда Трампа. Он уже заявил, что готов немедленно его подписать.

Информация о том, что республиканцы и демократы согласовали пакет вызвала 24 марта беспрецедентный рост индекса Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20704,91 пункта.