Чт, 26.03.2020
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Metallica на время пандемии порадует фанатов еженедельной серией концертов

Metallica

ФОТО: TVNET

Участники группы Metallica заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов Metallica Mondays. Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса Covid-19. Об этом пишет Menshealth.com.

Музыканты заверили, что каждый понедельник будут публиковать записи со своих прошлых выступлений на Facebook и YouTube. Первым видео оказалась запись с концерта в ирландском городе Слейне. Выступление прошло летом прошлого года.

"Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays", - сказали музыканты.

Metallica Mondays собрала более 3 миллионов просмотров за два дня доступности.

"Спасибо, что смотрите! Вы можешь делать это каждую ночь", - спросили артисты. 

Один поклонник отреагировал на вопрос в Facebook.

"Вы, ребята, были моей терапией в течение многих лет. Мы сейчас все нуждаемся в вас как никогда. Это круто!" - написал он. 

Заметим, Metallica пока еще не объявила, какое шоу будет транслироваться следующим.

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