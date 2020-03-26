Metallica на время пандемии порадует фанатов еженедельной серией концертов

Участники группы Metallica заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов Metallica Mondays. Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса Covid-19. Об этом пишет Menshealth.com.
Музыканты заверили, что каждый понедельник будут публиковать записи со своих прошлых выступлений на Facebook и YouTube. Первым видео оказалась запись с концерта в ирландском городе Слейне. Выступление прошло летом прошлого года.
"Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays", - сказали музыканты.
Metallica Mondays собрала более 3 миллионов просмотров за два дня доступности.
"Спасибо, что смотрите! Вы можешь делать это каждую ночь", - спросили артисты.
Один поклонник отреагировал на вопрос в Facebook.
"Вы, ребята, были моей терапией в течение многих лет. Мы сейчас все нуждаемся в вас как никогда. Это круто!" - написал он.
Заметим, Metallica пока еще не объявила, какое шоу будет транслироваться следующим.