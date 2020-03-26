Эпидемиолог: теперь нужно надеяться на ответственность людей

Она напомнила о том, что, например, в Италии еще несколько недель назад было всего около 100 заболевших, реакция не последовала, люди продолжали ходить в гости, по барам и ресторанам, и болезнь распространилась очень быстро.

"У нас правительство отреагировало вовремя, я только надеюсь, что и люди проявят ответственность", - сказала специалист.

По ее мнению, Европа не была подготовлена к этой ситуации. Последней пандемией в Европе была эпидемия испанского гриппа около 100 лет назад.

На вопрос о том, почему ранее опасные вирусы, например, SARS, не выходили за пределы Китая, Цивьяне ответила, что в последние годы все, в том числе и китайцы, начали очень много путешествовать. К тому же неизвестно, кто был первый заболевший, но в целом трудно судить о том, почему так быстро распространился вирус, так как мы мало о нем знаем.