"Адресок не подкинете?": Галкина рассмешила новость о нефтяной скважине Пугачевой

Популярный юморист и шоумен Максим Галкин отреагировал в сторис на новость о нефтяной скважине своей супруги Аллы Пугачевой. Слух о богатствах Примадонный пустил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Ранее в СМИ появилось интервью Разина, в котором он рассказал изданию "Собеседник", что многие представители российского шоу-бизнеса имеют собственные скважины в Нефтеюганске.
Он объяснил, что у многих артистов в их городе есть собственные скважины.
"Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы", - цитирует продюсера Ura.ru.
Разин указал, что собственные нефтяные скважины есть и у короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Другие имена звезд-нефтевладельцев продюсер называть отказался.
Максим Галкин отреагировал на новость с юмором.
"Адресок скважины не подкинете. Хоть будем знать, где наши деньги", - написал артист в сторис.
Напомним, что продюсер "Ласкового мая" не первый раз выступает с громкими заявления в адрес российских знаменитостей. Ранее Лера Кудрявцева заявила, что она и ее коллеги уже готовятся подать в суд на Андрея Разина.