Чт, 26.03.2020
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  • "Адресок не подкинете?": Галкина рассмешила новость о нефтяной скважине Пугачевой

"Адресок не подкинете?": Галкина рассмешила новость о нефтяной скважине Пугачевой

Алла Пугачева и дети

ФОТО: скриншот видео

Популярный юморист и шоумен Максим Галкин отреагировал в сторис на новость о нефтяной скважине своей супруги Аллы Пугачевой. Слух о богатствах Примадонный пустил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин

Ранее в СМИ появилось интервью Разина, в котором он рассказал изданию "Собеседник", что многие представители российского шоу-бизнеса имеют собственные скважины в Нефтеюганске.

Он объяснил, что у многих артистов в их городе есть собственные скважины.

"Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы", - цитирует продюсера Ura.ru.

Разин указал, что собственные нефтяные скважины есть и у короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Другие имена звезд-нефтевладельцев продюсер называть отказался. 

Максим Галкин отреагировал на новость с юмором.

"Адресок скважины не подкинете. Хоть будем знать, где наши деньги", - написал артист в сторис. 

Напомним, что продюсер "Ласкового мая" не первый раз выступает с громкими заявления в адрес российских знаменитостей. Ранее Лера Кудрявцева заявила, что она и ее коллеги уже готовятся подать в суд на Андрея Разина. 

ФОТО: instagram.com/maxgalkinru

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