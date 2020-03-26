"Адресок не подкинете?": Галкина рассмешила новость о нефтяной скважине Пугачевой

Ранее в СМИ появилось интервью Разина, в котором он рассказал изданию "Собеседник", что многие представители российского шоу-бизнеса имеют собственные скважины в Нефтеюганске.

Он объяснил, что у многих артистов в их городе есть собственные скважины.

"Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы", - цитирует продюсера Ura.ru.

Разин указал, что собственные нефтяные скважины есть и у короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Другие имена звезд-нефтевладельцев продюсер называть отказался.

Максим Галкин отреагировал на новость с юмором.

"Адресок скважины не подкинете. Хоть будем знать, где наши деньги", - написал артист в сторис.

Напомним, что продюсер "Ласкового мая" не первый раз выступает с громкими заявления в адрес российских знаменитостей. Ранее Лера Кудрявцева заявила, что она и ее коллеги уже готовятся подать в суд на Андрея Разина.