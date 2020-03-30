Видео ⟩ Яна Клявиня из Латвии победила на вокальном конкурсе в России и покорила Николая Баскова

Ведущим проекта является Николай Басков, а предводителем жюри из ста человек - Сергей Лазарев.

В финале 33-летняя рижанка представила чувственную композицию Ирины Аллегровой на стихи Марины Цветаевой "Я тебя отвоюю".

Это было невероятно эмоциональное и волнительное исполнение. Нельзя не отметить тот драматизм, с каким Яна исполняла эту известную песню. Можно было видеть, как судьи один за другим поднимались, чтобы поддержать девушку. У многих глаза блестели от слез. Очевидно, что такое прочтение, отличающееся от Аллегровой, понравилось жюри.

В итоге Клявиню поддержали 95 человек, в том числе и предводитель "сотни" Сергей Лазарев.

"Я сегодня прям выпью... Не то что выпью, я прямо нажрусь..." - отметил Лазарев после выступления Клявини.

Он объяснил, что Яна показала три разных выступления.

"Я наслаждался каждым вашим выступлением... У вас так много таланта, много красок", - сказал он певице.

Дальше девушке пришлось соревноваться с другой участницей. В баттле Клявиня исполнила песню Show must go on. Ее соперница Нуца Бузаладзе спела хит Лары Фабиан Je suis malade. Голосование было тайным.

И произошло невероятное - Яна Клявина обошла Нуцу Бузаладзе всего на три голоса.

Победа была весьмя неожиданной и шокирующей. В свою очередь, уже после шоу Николай Басков даже подписался на Яну в Instagram и оставил для нее сообщение, в котором выразил свое восхищение. Об этом сама певица написала в соцсетях.

Напомним, ранее в разговоре с RUS.TVNET Яна раскрыла некоторые подробности о создании проекта: