Пособия за простой: Кабмин решит о самозанятых, микропредприятиях и получателях авторских

Премьер отметил, что началась третья неделя режима чрезвычайной ситуаци. "Может быть, кто-то переживает, у других - сложности. Мы серьезно боремся, чтобы ограничить распространение Covid-19 в Латвии", - сказал глава правительства, отметив, что Кабмин делал и продолжает делать все необходимое, чтобы сохранить здоровье населения.

Коалиция договорилась обсудить во вторник и возможность выплачивать пособия за простой людям, которые получают авторские гонорары, являются самозанятыми или работниками микропредприятий. До сих пор лица, которые имели такой статус, не могли претендовать на господдержку.

Лидер Visu Latvijai!-TB/LNNK сообщил, что достигнута договоренность о выплате пособий за простой вышеупомянутым группам: предусматривается, что самозанятые и получатели авторских смогут получить до 75% от нынешних доходов, а работники микропредприятий - 50%.

Тем временем министр по делам регионального развития и окружающей среды Юрис Пуце указал, что жители, которые платили соответствующие налоги, смогут получить поддержку от государства.

Как известно, Служба госдоходов начала выплачивать пособия за простой. Их могут получить работники тех предприятий, которые соответствуют ряду критериев. Пособие составляет 75% от прежней зарплаты работника, но не более 700 евро. На данный момент средняя сумма пособия - 301 евро.

По предварительным данным, пособия за простой могут получить 456 000 работников, общая сумма составит 130 миллионов евро, свидетельствует информация Министерства экономики.