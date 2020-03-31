Гуф со смехом натравил пса на беззащитную собаку. Рэпера вновь отправили в клинику

"Это дико, жутко, страшно... Так делать нельзя... Мы все в ах*е", - сказала в сториз Айза.

Она указала, что в те моменты, когда Гуф снимает прямые эфиры - он находится в нездоровом состоянии. Анохина его ни в коем случае не оправдывает. Считает такие действия ненормальными.

Оказывается, Гуф натравил свою овчарку на беззащитного лабрадора и со смехом подбадривал питомца. В этот момент соседская собака не проявляла никакой агрессии. Она просто хотела дружить. Происходящее артист разместил в прямом эфире в Instagram.

"Хотите, отпущу его, а? Хотите, отпущу его?", - говорил рэпер на видео, пока еще держал овчарку.

Хозяевам подвергшихся нападению животных, Гуф сделал замечание и обвинил в том, что они отпускают своих псов на улицу без намордников.

Директор артиста Эдгар Кеосаян осудил поступок рэпера и подчеркнул, что он "не мама". Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Стоит сказать, что от действий Гуфа страдают его экс-супруга Айза и сын Сэм, которым теперь сыпятся угрозы и пожелания смерти от зоозащитников. Об этом сказала сама женщина на видео в Instagram.