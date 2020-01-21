Родные рэпера Гуфа хотят поместить его в наркологическую клинику

Родные российского популярного рэпера Гуфа (наст.имя - Алексей Довлатов) отправились за артистом в Таиланд, чтобы поместить в лечебницу. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Super.
СМИ сообщают, что за артистом отправились сестра и его концертный директор. Известно, что артист потерял свой телефон и все банковские карты.
Сейчас решается вопрос об отправке Гуфа на лечение в наркологическую клинику Москвы или Израиля.
Ранее Русский TVNET писал, что Гуф вызвал на бой депутата Госдумы и бывшего дзюдоиста. Артист записал в его адрес видеообращение полное нецензурной брани.
Кроме того рэпер разразился гневной тирадой о Красноярске, в котором его дважды задерживали за употребление наркотиков. Об этом Гуф сообщил в прямом эфире своего Instagram. В настоящий момент запись уже удалена, но все, что попало в интернет - навсегда остается в интернете.