Вт, 21.01.2020
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Родные рэпера Гуфа хотят поместить его в наркологическую клинику

Гуф

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Родные российского популярного рэпера Гуфа (наст.имя - Алексей Довлатов) отправились за артистом в Таиланд, чтобы поместить в лечебницу. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Super. 

СМИ сообщают, что за артистом отправились сестра и его концертный директор. Известно, что артист потерял свой телефон и все банковские карты.

Сейчас решается вопрос об отправке Гуфа на лечение в наркологическую клинику Москвы или Израиля. 

Ранее Русский TVNET писал, что Гуф вызвал на бой депутата Госдумы и бывшего дзюдоиста. Артист записал в его адрес видеообращение полное нецензурной брани. 

Кроме того рэпер разразился гневной тирадой о Красноярске, в котором его дважды задерживали за употребление наркотиков. Об этом Гуф сообщил в прямом эфире своего Instagram. В настоящий момент запись уже удалена, но все, что попало в интернет - навсегда остается в интернете.

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