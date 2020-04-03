"Почувствовала в руке что-то теплое". Лолита в шесть лет стала жертвой педофила

О таком шокирующем инциденте эпатажная певица рассказала в шоу "Что было дальше?".

"Что было дальше?" — русскоязычное юмористическое интернет-шоу, в котором комики слушают историю приглашённого гостя, а потом пытаются угадать, чем она закончилась.

Однако на этот раз в шоу прозвучала отнюдь не юмористическая история.

Лолита решила поделиться неприятным воспоминанием из детства.

Милявская рассказала, как в шестилетнем возрасте, будучи ученицей первого класса, вместе с друзьями пошла воровать в универмаг.

"Это было одно из развлечений. Выбор был небольшой – шариковые ручки, какой-то копеечный товар. Мы распределили, кто что возьмет. Я выбрала себе самый маленький предмет – стерку. Наши все уже стырили и ушли, а я осталась одна у прилавка. Сначала взяла, потом положила обратно, думала, стоит ли. Я решила еще раз подумать, облокотилась и положила ладонь под прилавок, почему-то тыльной стороной. И вот что было дальше?" - поинтересовалась знаменитость.

Версии были совершенно разные, но правда шокировала всех. Лолита рассказала, что в какой-то момент она почувствовала в своей руке что-то теплое и мягкое, напоминающее пластилин.

Это оказался мужской половой орган.

"Я не понимала, что это, начала ощупывать. Поворачиваюсь, там стоит дядька. Я была в первом классе", - поделилась Милявская.

К счастью, этот инцидент не имел неприятных последствий - маленькая Лолита просто сбежала от педофила и никогда его больше не видела.

Видео: Полный выпуск шоу "Что было дальше?". Юрий Дудь х Лолита

Напомним, что сейчас Лолита Милявская находится в стадии бракоразводного процесса с Дмитрием Ивановым. Решение о расторжении брака с пятым по счету супругом, который к тому же моложе певицы на 11 лет, Лолита приняла после того, как СМИ распространили информацию о том, что ее муж встречается с 40-летней любовницей.