5 признаков того, что пришло время сократить потребление кофе

Неприятные, даже болезненные ощущения в животе

Боль в животе может напоминать спазмы, возникающие у женщин во время или перед менструацией, или это может быть жжение в животе, или боль, например, как при отравлении - но все эти симптомы могут указывать на то, что кто-то пьет слишком много кофе. Как доказало недавнее исследование,

некоторые кофейные соединения могут стимулировать секрецию желудочного сока, что приводит к повышению уровня кислотности и коррозии стенок желудка.

Если у вас часто болит желудок,, попробуйте отказаться от кофе - это должно помочь.

Учащенное сердцебиение

Наиболее частой причиной сердцебиения является передозировка алкоголя или кофеина. И, к сожалению, это совсем не безвредно: если вы оставите этот симптом без внимания, то в итоге можете ожидать серьезных проблем с сердцем. Так что бросайте кофе, не дожидаясь головокружения и даже обморока (да-да, это следующий шаг).

Диарея

Да, натуральный кофе обладает слабительным эффектом. И если вы пьете его слишком много или слишком часто, этот эффект может превзойти ваши ожидания. В общем, если посещение туалета становится слишком неожиданным и неприятным, начните с уменьшения количества выпиваемого кофе. Ведь, согласитесь, удовольствием такое уже не назовешь!

Тремор рук

Кофе стимулирует нервную систему и повышает способность концентрироваться, и это хорошо.

Но если мы злоупотребляем стимулятором, центральная нервная система может реагировать, например, дрожанием рук - и это, безусловно, не то, что вам нужно.

Уменьшите дозу или даже совсем прекратите пить кофе, пока все не пройдет.

Головная боль

Малые дозы кофеина могут уменьшить головную боль и даже предотвратить приступ мигрени. Но ключевое слово здесь - "малые". Когда кофе слишком много (не менее пяти чашек в день), избыток кофеина может вызвать ненужную усталость и головные боли. Поэтому внимательно следите за дозой и не превышайте предел, который заставляет вас чувствовать себя некомфортно.