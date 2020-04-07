Рудковская о втором ребенке от Плющенко: "Рожать будем с помощью суррогатной матери"

Рудковская призналась, что уже не может забеременеть. Супруги неоднократно пробовали ЭКО, но все попытки были неудачными.

"По медицинским показаниям я не могу забеременеть. Сашу смогла родить, а больше нет. С каждым годом качество яйцеклеток все хуже и хуже. Я колола бешенное количество гормонов – это сильный стресс для организма.

Заморозить яйцеклетку получилось, но я была вынуждена была сделать четыре ЭКО за год", - цитирует Яну Peopletalk.ru.

После такой дозы гормонов Рудковская стала поправляться. Сейчас ее вес 53 килограмма.

"Я ничего не ем, каждый день занимаюсь спортом, но все равно поправляюсь. Да, рожать будем с помощью суррогатной матери, и я надеюсь, что очень скоро", - заверила она в прямом эфире.

Сейчас Яна воспитывает троих детей: Андрея, Николая и Александра.

Старший сын Андрей – сын первого мужа Яны. Пусть он для Яны не родной, но она за него боролась, как за родного. Средний сын – Николай, а младший Александр родился в браке с фигуристом Евгением Плющенко.