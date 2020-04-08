Звезда популярного сериала "Сладкая жизнь", снятого в Латвии: "В России мало людей со здоровой психикой"

Шумилова призналась, что она обращается со своими проблемами к специалисту, который может помочь. Она считает это совершенно нормальным. Мария отметила, что психолога посещают не только женщины, но и мужчины.

"Честно говоря, я считаю, что в России мало людей со здоровой психикой. Причина тому советское воспитание", - полагает она.

По мнению женщины, в послевоенное время главная задача матери была накормить и одеть детей по погоде.

"Любили как могли. Наказать ребенка ремнем во многих семьях было нормой. Думаю, в таких реалиях скорее вырастает человек неврастенического склада. Отсюда большое количество разводов, например. Один человек пытается заполнить другим свои пробелы и отработать свои проекции", - уверена Мария.

На самоизоляции Шумакова не скучает и легко находит, чем ей заняться.

"Всегда есть чем заняться. Читать, смотреть хорошее кино, не забывать про физическую нагрузку. Главное - сохранять железную дисциплину", - подчеркивает она.

Сейчас актриса старается больше концентрироваться на своих чувствах, а не на одобрении других людей. Правда, она отмечает, что это не всегда получается.

Напомним, сериал "Сладкая жизнь" - это российский драматический сериал. Съемки второго сезона проходили летом в Риге. Изначально было задумано, что будет всего 6 серий, но телесагу продлили. Во втором сезоне рижане легко узнают знакомые улицы, парки, клубы и аэропорт. Правда, согласно сценарию - действие происходит в Москве.

Любопытный факт: Мария Шумакова вместе с возлюбленным пыталась открыть ресторан в Риге, но он просуществовал недолго.