Чт, 9.04.2020
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  • "Она этим хорошо зарабатывала": Раскрыта страсть Анжелики Варум к карточным играм

"Она этим хорошо зарабатывала": Раскрыта страсть Анжелики Варум к карточным играм

Анжелика Варум

ФОТО: https://www.instagram.com/avarum/?hl=en

Популярная исполнительница Лолита Милявская во время эфира в передаче "Вечерний Ургант" рассказала любопытную делать о прошлом знаменитой певицы Анжелики Варум

Лолита призналась, что пришла в пиджаке, который приобрела еще в 90-х на распродаже в США. На нем были изображены игральные карты. Ургант, в свою очередь, поинтересовался о любви Милявской к азартным играм. Артистка отметила, что она была картежницей и раньше много играла, но лидером из звездной компании была певица Анжелика Варум. 

"Она этим хорошо зарабатывала... Она в покер играет", - указала она. 

Милявская призналась, что в 90-х она играла в игровые аппараты, а потом "присела по-крупному". Но она не особо проигрывала, Лолита отметила, что много выигрывала. Когда были ситуацию, в которых певица сложила много денег в аппарат, она оставляла на нем резерв. Потом два дня пела корпоратив, а после возвращалась и возвращала свое плюс выигрыш. 

"Где-то месяца на три я успокаивалась", - сказала она. 

Исполнительница пояснила, что у нее такой характер, ей всегда надо оставаться победительницей. 

Напомним, ранее Лолита Милявская шокировала поклонников невероятно стройной фигурой. 

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