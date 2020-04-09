"Она этим хорошо зарабатывала": Раскрыта страсть Анжелики Варум к карточным играм

Лолита призналась, что пришла в пиджаке, который приобрела еще в 90-х на распродаже в США. На нем были изображены игральные карты. Ургант, в свою очередь, поинтересовался о любви Милявской к азартным играм. Артистка отметила, что она была картежницей и раньше много играла, но лидером из звездной компании была певица Анжелика Варум.

"Она этим хорошо зарабатывала... Она в покер играет", - указала она.

Милявская призналась, что в 90-х она играла в игровые аппараты, а потом "присела по-крупному". Но она не особо проигрывала, Лолита отметила, что много выигрывала. Когда были ситуацию, в которых певица сложила много денег в аппарат, она оставляла на нем резерв. Потом два дня пела корпоратив, а после возвращалась и возвращала свое плюс выигрыш.

"Где-то месяца на три я успокаивалась", - сказала она.

Исполнительница пояснила, что у нее такой характер, ей всегда надо оставаться победительницей.