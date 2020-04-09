Возможно, впервые на побережье Латвии родился тюленёнок

Она рассказала, что DAP в первую неделю апреля получило информацию от жительницы Саулкрасты, которая во время прогулки заметила малыша со взрослым тюленем рядом, пытавшемся всячески "разбудить" тюленёнка. К сожалению, у этого случая был несчастливый конец, поскольку малыш погиб и мама забрала его обратно в море. Однако исследователи признают, что это необычный и с точки зрения науки интересный факт.

"Поведение матери свидетельствует, что тюленёнок, скорее всего, новорождённый, появился на свет на побережье в Саулкарсты. До этого в Латвии не было документального подтверждения рождения тюленей", - рассказал старший эксперт DAP Валдис Пилат. Он также отметил, что к нам обычно попадают тюленята, родившиеся на побережьях Эстонии - они уже живут самостоятельно и в большинстве случаев преждевременно теряют своих мам.

В этот раз необычный случай был снят на видео, а также сфотографирован. После оценки материалов эксперт признал, что тюленёнок, скорее всего, был неживым. Больше информации можно было бы получить, доставив его на более тщательную экспертизу, но из-за того, что мама забрала малыша в море - теперь это невозможно.

Он также пояснил, что тюленята до латвийского побережья добираются в основном из Эстонии. Также эксперт рассказал, что в этом году на побережье встречается самое большое количество тюленят за последние годы, что, скорее всего, связано с изменениями климата и необычайно тёплой зимой. В таких условиях тюленята появляются на свет на ограниченной площади маленьких островков на территории Эстонии, а не на льду.