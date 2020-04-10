"Зачем вы похоронили Гафта?": Ксения Собчак извинилась перед актером за сообщение о его смерти

Журналистка призналась, что даже не заметила, что они ошиблись, пока ей не позвонил Иван Ургант.

"Вчера у меня случилась истерика смеха. Вечером позвонил Ваня Ургант с гневным вопросом: "Зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники?" - упрекнул Ксению Иван.

Собчак признала свою глупость и ошибку. Ведь она даже этого не заметила, а просто поддакивала.

"Что тут сказать? Два дебила - это сила! Ладно бы Гудков просто бы рассказал эту драматическую историю, но я же еще с умным видом поддакиваю (сюда не поместилось).

Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!" - извинилась Ксения перед легендарным актером.

Телезвезда добавила, что это была только первая часть интервью.

Напомним, легендарному советскому и российскому актеру Валентину Гафту исполнилось 84 года. В этом году артист отметит 85-летний юбилей. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Гараж", "Небеса обетованные", "Здравствуйте, я ваша тетя!", " О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи", "Год теленка" и многих других.