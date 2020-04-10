В торговых центрах на Пасху будут работать только несколько магазинов. Вот их список

Пасхальные выходные в этом году совершенно не созданы для того, чтобы проводить их в магазинах. Тем более торговые центры продолжат соблюдать установленные государством ограничения в период пандемии Covid-19. Мы приводим время и ограничения, согласно которым они работают. Будьте ответственными, идите за покупками только в случае крайней необходимости!
- В торговом центре Domina Shopping с 10 по 13 апреля с 11 до 20 часов будут работать лишь три аптеки, магазины Spirits&Wine и Cenuklubs, зоомагазины Dino Zoo, Pet City, а также Narvesen и магазины косметики Multilukss и Drogas.
Супермаркет Maxima XXX будет работать 10, 11 и 13 апреля с 11 до 20 часов, а 12 апреля будет закрыт.
- В торговом центре Akropole с 10 по 13 апреля будут работать магазины Maxima XXX и "Euroaptieka, а также другие продуктовые магазины, оптики и зоомагазины. Не закроют и точки продажи гигиенических и хозяйственных товаров, а также Gulbja laboratorija.
- В торговых центрах Spice и Spice Home 10 и 11 апреля будут работать Rimi, Apotheka, Benu aptieka, Narvesen, Lage, Drogas, Barona tejas, Laci, Don Gastronom, Siberika, Gourmet, Jysk, Bioteka, Dino Zoo, Spirits & Wine и Cenuklubs.
12 и 13 апреля упомянутые магазины будут работать по сокращенному графику или же будут закрыты.
- В торговом центре Alfa будут закрыты такие магазины как Fissman, Gourmet, Happy Dog un Rito. 12 и 13 апреля не будут работать Narvesen у входа в магазин Rimi, лавка сладостей Laima, а 11 и 12 апреля будет закрыт Cenuklubs.
- В торговом центре Mols 12 и 13 апреля будут закрыты Jysk и Gourmet Vinothek.
- Торговый центр Rīga plaza будет открыт с 12:00 до 20:00, однако 13 апреля он будет закрыт. На пасхальных каникулах в центре будут работать только следующие магазины - Drogas, Maxima, Apotheka, Fielmann, Pet City, Biotēka и Jānis Sauka.
- В торговом центре Galerija centrs будут работать магазины Rimi, Benu aptieka, Narvesen и Drogas.
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