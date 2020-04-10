В торговых центрах на Пасху будут работать только несколько магазинов. Вот их список

Пасхальные выходные в этом году совершенно не созданы для того, чтобы проводить их в магазинах. Тем более торговые центры продолжат соблюдать установленные государством ограничения в период пандемии Covid-19. Мы приводим время и ограничения, согласно которым они работают. Будьте ответственными, идите за покупками только в случае крайней необходимости!