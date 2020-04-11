"Мама написала, что я лох, но ей понравилось": Алексей о клипе в пустынной Риге и работе в Black Star

В разговоре с RUS.TVNET Алексей рассказал, что создал проект вместе с единомышленниками для YouTube-канала Riga Live, на котором планируется выпускать не только музыкальные видео, но и юмористические программы и новости - все на тему Риги.

"Этот видеоролик стал первым. Так сказать, открывающим этот YouTube-канал", - объяснил он.

Алексей признался, что ему поступило много разных предложений от представителей СМИ, в том числе из России. Сейчас молодые люди стали задумываться о продолжении именно музыкальной линии.

"В общей сложности музыкой занимаюсь лет 10", - отметил он.

Галерея: Кадры со съемок клипа "Между нами карантин"

Какое-то время назад он работал продюсером в Black Star. В лейбле Алексей сотрудничал с различными известными артистами, к примеру, с Клавой Кокой.

Но трудовые отношения не сложились: "Я недолго там отработал. Мы не сошлись философией".

Алексей объяснил, что он сочиняет песни много лет. Но ничего не выставлялось, а сочинялось в стол. Как и эта композиция, она родилась случайно во время поездки на дачу.

"Было нечего делать. Я включил бит и придумал эти строчки", - рассказал он.

Позже Алексей показал песню друзьям, которым она понравилась. Он понимал, что такую песню должен исполнять кто-то, кто в себе не уверен. Выходя из душа, он нарисовал себе ручкой редкие усики и оставил волосы прилизанными, как в клипе. Этот образ ему понравился.

ФОТО: Пресс-фото

К съемкам были подключены ребята из Даугавпилса. Уже известный в Латвии режиссер Иварс Утинанс включился в процесс с энтузиазмом, тем более что они знакомы с детства.

Видео: Бэкстейдж со съемок

В качестве изюминки был добавлен танцующий худой парень в лосинах. Его сыграл актер Даугавпилсского театра Марис Бока.

ФОТО: Пресс-фото

Интересный момент, мама Алексея учительница. Она была первой, кому парень показал свою работу.

"Мама написала, что на видео я как лох, но ей понравилось. Она вообще у меня современная", - заверил нас он.

Исполнитель подчеркнул, что обязательно будут новые работы, а также есть идея запускать на YouTube-канале шоу "Вечерний Алексей", где он предстанет в образе "настоящего самца", который дает советы. Также есть идея сделать сериал про главного героя клипа - "парня с усиками", который определенно должен понравиться зрителям.

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