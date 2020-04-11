Агата Муцениеце уже в безопасности, а Настасья Самбурская обвинила ее в пиаре на разводе

"Пока Агата восстанавливает связь с миром. Она просила передать всем, что она дома. Все хорошо", - написала агент Муцениеце в Instagram.

Напомним, актриса записала видеообращение, которое разместила с аккаунта матери. Женщина сквозь слезы заявила, что ее экс-супруг Павел Прилучный вот уже несколько дней находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина в неадеквате. Он довел детей до слез, выбросил телефон Агаты на улицу и даже поднял на нее руку.

Подобное видео не понравилось актрисе и певице Настасье Самбурской. Женщина обвинила Муцениеце в желании сделать пиар на своем скандальном разводе.

"Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать", - цитирует артистку StarHit.ru.

Самбурская посетовала, что она тоже могла во время развода рассказать "страшные" подробности личной жизни, но не стала это делать и тихо развелась.

В конце февраля появилась новость о том, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится. Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.