Агата Муцениеце уже в безопасности, а Настасья Самбурская обвинила ее в пиаре на разводе

Агент латвийской актрисы Агаты Муцениеце Мариам Андреевская на своей Instagram-странице сообщила, что у артистки и детей все хорошо. В свою очередь, другая знаменитость - Настасья Самбурская, обвинила актрису в пиаре на разводе. Об этом пишет StarHit.ru.
"Пока Агата восстанавливает связь с миром. Она просила передать всем, что она дома. Все хорошо", - написала агент Муцениеце в Instagram.
Напомним, актриса записала видеообращение, которое разместила с аккаунта матери. Женщина сквозь слезы заявила, что ее экс-супруг Павел Прилучный вот уже несколько дней находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина в неадеквате. Он довел детей до слез, выбросил телефон Агаты на улицу и даже поднял на нее руку.
Подобное видео не понравилось актрисе и певице Настасье Самбурской. Женщина обвинила Муцениеце в желании сделать пиар на своем скандальном разводе.
"Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать", - цитирует артистку StarHit.ru.
Самбурская посетовала, что она тоже могла во время развода рассказать "страшные" подробности личной жизни, но не стала это делать и тихо развелась.
В конце февраля появилась новость о том, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится. Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!