Сб, 11.04.2020
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  • Агата Муцениеце уже в безопасности, а Настасья Самбурская обвинила ее в пиаре на разводе

Агата Муцениеце уже в безопасности, а Настасья Самбурская обвинила ее в пиаре на разводе

ФОТО: https://www.instagram.com/agataagata/samburskaya/коллаж RUS.TVNET

Агент латвийской актрисы Агаты Муцениеце Мариам Андреевская на своей Instagram-странице сообщила, что у артистки и детей все хорошо. В свою очередь, другая знаменитость - Настасья Самбурская, обвинила актрису в пиаре на разводе. Об этом пишет StarHit.ru

"Пока Агата восстанавливает связь с миром. Она просила передать всем, что она дома. Все хорошо", - написала агент Муцениеце в Instagram.

Напомним, актриса записала видеообращение, которое разместила с аккаунта матери. Женщина сквозь слезы заявила, что ее экс-супруг Павел Прилучный вот уже несколько дней находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина в неадеквате. Он довел детей до слез, выбросил телефон Агаты на улицу и даже поднял на нее руку. 

Подобное видео не понравилось актрисе и певице Настасье Самбурской. Женщина обвинила Муцениеце в желании сделать пиар на своем скандальном разводе. 

"Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать", - цитирует артистку StarHit.ru.

Самбурская посетовала, что она тоже могла во время развода рассказать "страшные" подробности личной жизни, но не стала это делать и тихо развелась. 

В конце февраля появилась новость о том, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится. Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей. 

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