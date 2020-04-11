Сб, 11.04.2020
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  • Каждый на своем балконе: танцы на пилоне, Пухляш и другие фрики-танцоры в новом клипе от Гудкова

Каждый на своем балконе: танцы на пилоне, Пухляш и другие фрики-танцоры в новом клипе от Гудкова
Видео

Пухляш

ФОТО: скриншот видео

10 апреля группы Cream Soda и "Хлеб" выпустили новый клип на песню "Плачу на техно". В нем герои исполнили танец отдельно друг от друга - каждый на своем балконе. Среди танцоров-фриков можно было без труда узнать Дмитрия Красилова (Пухляша) и Александра Гудкова

"Плачу на техно" - это ремикс на песню группы "Хлеб".

В клипе показана новая реальность, когда каждый устраивает вечеринку на отдельном балконе. Улицы обрабатывают люди в спецодежде. Там есть даже забавная сцена с танцами на пилоне. 

Кроме знаменитого танцора из клипа группы Little Big в съемках приняли участие конкурсанты шоу "Танцы" на ТНТ: Александр Перцев, Никита Орлов и Ульяна Пылаева.

Александр Гудков появился в клипе целых три раза. 

Впрочем, "Хлеб" в ответ перепели песню Cream Soda "Никаких больше вечеринок". Артисты его представили на YouTube-канале "Ламборджинсы" в программе "Студия 69". 

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