Каждый на своем балконе: танцы на пилоне, Пухляш и другие фрики-танцоры в новом клипе от Гудкова
10 апреля группы Cream Soda и "Хлеб" выпустили новый клип на песню "Плачу на техно". В нем герои исполнили танец отдельно друг от друга - каждый на своем балконе. Среди танцоров-фриков можно было без труда узнать Дмитрия Красилова (Пухляша) и Александра Гудкова.
"Плачу на техно" - это ремикс на песню группы "Хлеб".
В клипе показана новая реальность, когда каждый устраивает вечеринку на отдельном балконе. Улицы обрабатывают люди в спецодежде. Там есть даже забавная сцена с танцами на пилоне.
Кроме знаменитого танцора из клипа группы Little Big в съемках приняли участие конкурсанты шоу "Танцы" на ТНТ: Александр Перцев, Никита Орлов и Ульяна Пылаева.
Александр Гудков появился в клипе целых три раза.
Впрочем, "Хлеб" в ответ перепели песню Cream Soda "Никаких больше вечеринок". Артисты его представили на YouTube-канале "Ламборджинсы" в программе "Студия 69".
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