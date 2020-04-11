Каждый на своем балконе: танцы на пилоне, Пухляш и другие фрики-танцоры в новом клипе от Гудкова

10 апреля группы Cream Soda и "Хлеб" выпустили новый клип на песню "Плачу на техно". В нем герои исполнили танец отдельно друг от друга - каждый на своем балконе. Среди танцоров-фриков можно было без труда узнать Дмитрия Красилова (Пухляша) и Александра Гудкова.