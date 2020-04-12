От торговца овощами до министра: кто он - Янис Витенбергс?

Витенбергс получил диплом туристического гида в колледже, степень бакалавра в сфере управления туризмом в Лиепайской педагогической академии. И имеет опыт в оптовой торговли фруктами и овощами, сообщает программа телеканала TV3 Nekā personīga.

Витенбергс жил в Тукумсском районе, учился в Кандавской школе-интернате.

Там познакомился с адвокатом Клавсом Олштейном (тот учился на два класса старше), который позже стал членом партии экс-президента Валдиса Затлерса и "Единства". Когда Витенбергс окончил школу, то попросил у Олштейнса совета, куда же ему идти учиться дальше.

Витенбергс поступил в Латвийский колледж культуры, в Лиепайскую педагогическую академию, после поработал за границей. Вернулся, устроился в компанию оптовой торговли Sanitex.

Затем он устроился менеджером по работе с крупными клиентами на склады Augļu serviss.

Один из начальников Витенбергса - руководитель продаж ООО Lietas MD Эдгар Яцкевичс, в интервью Nekā personīga рассказал, что нынешний министр отработал в компании четыре года. По мнению Яцкевича, Витенбергс прост, коммуникабелен, быстро учится. В его обязанности входило согласование договоров, цен и объемов, планирование продаж. Про политику с начальником он не разговаривал, однако призывал коллег к активной гражданской позиции.

Это происходило в период, когда Артус Кайминьш уже начал создавать партию KPV LV.

В кулуарах поговаривают, что образование Витенбергса подошло бы для того, чтобы руководить гостиницей. Сам Витенбергс в интервью Nekā personīga сказал, что, к сожалению, в университете нет программы "министр экономики".

"Если посмотреть на мой опыт и то, что я за год сделал в народно-хозяйственной комиссии, я показал себя с лучшей стороны, думаю, что соответствую этой должности", - сказал Витенбергс.

Многие члены KPV LV рассказали журналистам, что в партию Витенбергса привел его предшественник Ралф Немиро. Они были знакомы до этого. На одном из мероприятий с избирателями, Витенбергс попросил сфотографироваться с лидерами партии, в том числе с Артусом Кайминьшем.

Позже это фото использовалось в предвыборной газете. По неофициальной информации, печать организовал Немиро.

Витенбергс не стал отрицать, что он давно знаком с Немиро и "вовлечен" благодаря ему.

Представители других партий выдвижение Витенбергса на пост министр называют единственной возможностью - скамья запасных KPV LV совсем не большая. Лидер партии Атис Закатистовс говорит, что лучшего главы народно-хозяйственной комиссии Сейма чем Витенбергс, в Латвии не было.

Предшественник Витенбергса - Немиро, незадолго до кризиса Covid-19 ушел с поста - его доступ к гостайне аннулировали.

Какими были аргументы спецслужб, Немиро никому так и не рассказал.

Недовольство в бюро премьера и др., вызывало то, что Немиро очень хотел назначить в совет Latvenergo Павла Ребенока.

Витенбергс воздерживается от критики и оценки работы Немиро. Витенбергс поговорил с Ребеноком, тот больше в министерстве не работает. Однако, Nekā personīga известно, что одно из требований партнеров по коалиции - чтобы KPV LV оставило при себе портфель министра экономики, партия должна "почистить" госуправление от людей Ребенока. Однако Дайна Сирлака, которая когда-то работала в совете Olainfarm, все еще занимает должность в компании Ventas osta, куда попала при помощи Немиро.