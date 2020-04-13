Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус опубликовала фото в нижнем белье: ее тело покрыто шрамами

Пунтус опубликовала фотографию в нижнем белье. Запястья у девушки до сих пор в бинтах.

Также Ксения опубликовала фотографию картины, на которой изображена верба - девушка призвала не рвать веточки, лучше нарисовать. В ее Instagram достаточно фотографий картин - девушка явно увлекается живописью.

Как уже сообщал RUS.TVNET, в первой половине января Пунтус была найдена лежащей на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы. Девушку доставили в больницу, где ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас же ее перевели из реанимации в обычную палату.

Как только Ксения пришла в себя, ее допросили следователи.

Выяснилось, что в тот злополучный день, а точнее - вечер, она, будучи в нетрезвом состоянии, сама сорвалась вниз.

Модель призналась, что любит проводить время на подоконнике за ноутбуком, и добавила, что в комнате была не одна, а с бойфрендом. Известно, что модель встречалась с внуком Никиты Михалкова - Андреем Баковым.

Следователи же считают, что произошедшее могло быть напрямую связано с препаратами, которые модель, видимо, принимала для борьбы с анорексией - их нашли при осмотре места происшествия и квартиры, из окна которой она выпала.