Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус опубликовала фото в нижнем белье: ее тело покрыто шрамами

В январе этого года 21-летняя модель Ксения Пунтус, которая встречалась со старшим внуком Никиты Михалкова - Андреем Баковым, выпала из окна третьего этажа. В своем профиле в Instagram девушка выложила фотографию - ее тело покрыто шрамами, рука перебинтована.
Пунтус опубликовала фотографию в нижнем белье. Запястья у девушки до сих пор в бинтах.
Также Ксения опубликовала фотографию картины, на которой изображена верба - девушка призвала не рвать веточки, лучше нарисовать. В ее Instagram достаточно фотографий картин - девушка явно увлекается живописью.
Как уже сообщал RUS.TVNET, в первой половине января Пунтус была найдена лежащей на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы. Девушку доставили в больницу, где ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас же ее перевели из реанимации в обычную палату.
Как только Ксения пришла в себя, ее допросили следователи.
Выяснилось, что в тот злополучный день, а точнее - вечер, она, будучи в нетрезвом состоянии, сама сорвалась вниз.
Модель призналась, что любит проводить время на подоконнике за ноутбуком, и добавила, что в комнате была не одна, а с бойфрендом. Известно, что модель встречалась с внуком Никиты Михалкова - Андреем Баковым.
Следователи же считают, что произошедшее могло быть напрямую связано с препаратами, которые модель, видимо, принимала для борьбы с анорексией - их нашли при осмотре места происшествия и квартиры, из окна которой она выпала.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!