Чт, 16.01.2020
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СМИ: Выпавшая из окна модель пришла в себя и рассказала, что произошло

ФОТО: скриншот instagram.com/k_ksusha

Как уже сообщал Русский TVNET со ссылкой на российские СМИ, несколько дней назад 21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус была найдена лежащей на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы. Девушку доставили в больницу, где ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас же ее перевели из реанимации в обычную палату.

Как только Ксения пришла в себя, ее допросили следователи. Выяснилось, что в тот злополучный день, а точнее - вечер, она, будучи в нетрезвом состоянии, сама сорвалась вниз.

Модель призналась, что любит проводить время на подоконнике за ноутбуком, и добавила, что в комнате  была не одна, а с бойфрендом.

В момент, когда все случилось, тот, по ее словам, спокойно спал, сообщает StarHit.

Напомним, трагедия произошла ночью 11 января. Лежащую на земле девушку обнаружил дворник, который вызвал бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы и гематомы. При этом родные Ксении высказали предположение, что ее хотели убить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Следователи же считают, что произошедшее могло быть напрямую связано с препаратами, которые модель, видимо, принимала для борьбы с анорексией

- именно их нашли при осмотре места происшествия и квартиры, из окна которой она выпала. "В списке противопоказаний - прием алкоголя. На его фоне велика вероятность возникновения галлюцинаций", - сообщили источники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, по неофициальным данным, вечером накануне трагедии Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком. 21-летняя модель встречалась с 20-летним Андреем Баковым - старшим сыном актрисы Анны Михалковой, внуком Никиты Михалкова.

По словам источника издания "Комсомольская правда", девушка выпала из окна квартиры на третьем этаже, принадлежащей Бакову.

Режиссер Никита Михалков информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна квартиры его внука в Москве прокомментировал коротко: "Ничего не знаю", 

передает РИА Новости.

Ранее консьержка дома, под окнами которого нашли Пунтус, описала квартиру Андрея Бакова как тихую и спокойную. В день, когда девушка выпала из окна, консьержка не слышала и не видела ничего странного.

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