СМИ: Выпавшая из окна модель пришла в себя и рассказала, что произошло

Как уже сообщал Русский TVNET со ссылкой на российские СМИ, несколько дней назад 21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус была найдена лежащей на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы. Девушку доставили в больницу, где ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас же ее перевели из реанимации в обычную палату.
Как только Ксения пришла в себя, ее допросили следователи. Выяснилось, что в тот злополучный день, а точнее - вечер, она, будучи в нетрезвом состоянии, сама сорвалась вниз.
Модель призналась, что любит проводить время на подоконнике за ноутбуком, и добавила, что в комнате была не одна, а с бойфрендом.
В момент, когда все случилось, тот, по ее словам, спокойно спал, сообщает StarHit.
Напомним, трагедия произошла ночью 11 января. Лежащую на земле девушку обнаружил дворник, который вызвал бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы и гематомы. При этом родные Ксении высказали предположение, что ее хотели убить.
Следователи же считают, что произошедшее могло быть напрямую связано с препаратами, которые модель, видимо, принимала для борьбы с анорексией
- именно их нашли при осмотре места происшествия и квартиры, из окна которой она выпала. "В списке противопоказаний - прием алкоголя. На его фоне велика вероятность возникновения галлюцинаций", - сообщили источники.
Добавим, по неофициальным данным, вечером накануне трагедии Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком. 21-летняя модель встречалась с 20-летним Андреем Баковым - старшим сыном актрисы Анны Михалковой, внуком Никиты Михалкова.
По словам источника издания "Комсомольская правда", девушка выпала из окна квартиры на третьем этаже, принадлежащей Бакову.
Режиссер Никита Михалков информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна квартиры его внука в Москве прокомментировал коротко: "Ничего не знаю",
передает РИА Новости.
Ранее консьержка дома, под окнами которого нашли Пунтус, описала квартиру Андрея Бакова как тихую и спокойную. В день, когда девушка выпала из окна, консьержка не слышала и не видела ничего странного.