СМИ: Выпавшая из окна модель пришла в себя и рассказала, что произошло

Как только Ксения пришла в себя, ее допросили следователи. Выяснилось, что в тот злополучный день, а точнее - вечер, она, будучи в нетрезвом состоянии, сама сорвалась вниз.

Модель призналась, что любит проводить время на подоконнике за ноутбуком, и добавила, что в комнате была не одна, а с бойфрендом.

В момент, когда все случилось, тот, по ее словам, спокойно спал, сообщает StarHit.

Напомним, трагедия произошла ночью 11 января. Лежащую на земле девушку обнаружил дворник, который вызвал бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы и гематомы. При этом родные Ксении высказали предположение, что ее хотели убить.

Следователи же считают, что произошедшее могло быть напрямую связано с препаратами, которые модель, видимо, принимала для борьбы с анорексией

- именно их нашли при осмотре места происшествия и квартиры, из окна которой она выпала. "В списке противопоказаний - прием алкоголя. На его фоне велика вероятность возникновения галлюцинаций", - сообщили источники.

Добавим, по неофициальным данным, вечером накануне трагедии Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком. 21-летняя модель встречалась с 20-летним Андреем Баковым - старшим сыном актрисы Анны Михалковой, внуком Никиты Михалкова.

По словам источника издания "Комсомольская правда", девушка выпала из окна квартиры на третьем этаже, принадлежащей Бакову.

Режиссер Никита Михалков информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна квартиры его внука в Москве прокомментировал коротко: "Ничего не знаю",

передает РИА Новости.