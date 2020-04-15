Видео ⟩ "До слез довели!" Семья трогательно поздравила Примадонну с днем рождения

Детки, вооружившись букетами роз и шарами, встречали маму на кухне.

Папа предварительно выключил звук телевизора, по которому, конечно, же шел репортаж о Примадонне. Все для того, чтобы дети смогли зачитать стихотворение маме.

Алла Борисовна растаяла практически сразу:

"До слез довели", - ответила она после прочтения детьми стихов в ее честь.

Гарри и Лиза позвали маму задувать свечи на торте, который, по их словам, "сами сделали".

Супруг подчеркнул, что самое главное в том, что Гарри сам надул шарики для мамы. Впервые.

Праздничное видео заканчивается хоровым пением "С днем рождения, тебя" и шуткой Галкина о том, что по такому поводу они "хор Пятницкого заказали".

Смотрите, как детки поздравляли свою знаменитую маму:

Одним из первых к поздравлениям присоединился экс-супруг Примадонны, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров: "С Днем Рождения, моя Муза и Вдохновение", - написал он, сопроводив пост фотографией в костюме с белыми крыльями за спиной.

Поспешил поздравить Аллу Борисовну и Игорь Крутой:

"Я хочу от души пожелать, дорогая Алла Борисовна, чтобы Вам удалось жить "на бис", также, как всю свою творческую жизнь Вам удавалось петь "на бис", тем более, что для Вас нет ничего невозможного, и потому что об этом мечтают, я уверен, все люди нашей и не только нашей страны", – отметил он.

Старшая дочь Примадонны приготовила музыкальный привет - ввиду пандемии коронавируса Кристина Орбакайте с семьей не смогли лично поздравить Аллу Борисовну.

"Гори, гори, наша звезда!" – спела Орбакайте вместе со своей дочерью Клавдией.

"Очень ждем встречи с нашей именинницей", – подписала видео певица.

Не остался в стороне и бывший зять Примадонны Владимир Пресняков.

"Дорогая, Аллочка. Поздравляю тебя. Спасибо тебе за все, за все, за все. Будь счастлива, а главное - будь здорова!" - обратился к бывшей теще артист.