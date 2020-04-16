Как я бродил по кладбищу Плявниеки и чуть сам не предался земле

Новый сезон "кладбищенского детектива" я открыл на кладбище Плявниеки - в поисках места захоронения одного из величайших барабанщиков СССР и члена групп "Eolika" и "Katedrāle" Эйнарса Райба (1941-1972).

Звучит довольно иронично, но кладбище на данный момент является чуть ли не одним из лучших мест, чтобы избежать коронавируса, его ограничений и встреч с другими людьми. На кладбище чудесно. Особенно весной и в солнечную погоду.

Будучи истинным латвийцем, могильная культура с самой колыбели имела для меня гарантированное место. Как только я научился ходить, тут же освоил, как под правильной "елочкой" вырыть нужную могилку, а дорогу до ближайшего кладбища находил с закрытыми глазами. Поэтому ностальгия, переполняющая меня, когда я прихожу на любое латвийское кладбище и чувствую запах хвои и песка - мучительно приятна для меня. Кладбища являются частью меня и частью нашей культуры.

Именно поэтому этой весной я решил продолжить серию "кладбищенского детектива" и искать места захоронения различных известных в истории людей.

Ранее мне удалось найти могилу Эйжена Финка на Покровском кладбище, посетить могилу лучшего друга Бетховена Фердинанда Аменды, посмотреть на могилу известного литовского художника и композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, а также исполнить свою давнюю мечту - посетить могилу Франца Кафки в Праге.

С приходом первых теплых весенних дней, я взобрался на свой велосипед и из центра Риги отправился на кладбище Плявниеки, чтобы отыскать могилу барабанщика выдающейся латвийской рок-группы "Katedrāle" - преждевременно ушедшего Эйнарса Райба.

Если вы никогда не слушали эту группу - мне вас искренне жаль! Нет, скорее я хотел бы оказаться на вашем месте, чтобы вновь пережить радость открытия этого подарка небес.

ПОСЛУШАЙ: KATEDRĀLE - AVOTS

Барабанщик Эйнарс Райбайс, могилу которого я решил найти, до группы работал в ансамбле "Eolika", был лауреатом Таллиннского джазового фестиваля и одним из лучших барабанщиков в СССР. К сожалению, около 1970 года Райбайс начал сильно пить и покинул группу. Весной 1972 года он был найден мертвым на лестничной площадке в Гризинкалнсе. Хотя официальной причиной смерти является алкоголь, многие по-прежнему считают, что к его кончине причастен КГБ.

Когда я случайно узнал, что Эйнарс Райбайс лежит в песках кладбища Плявниеки, я понял, что должен немедленно найти его могилу. Сам иногда "балуюсь" музыкой, поэтому еще больше считал своим долгом найти место захоронения как для себя, так и для других, кто еще не знаком с этим музыкантом. Этот текст я считаю своего рода данью и благодарностью ему за развитие рок-музыки в Латвии.

Сквозь девять кругов ада

Итак, был солнечный апрельский день, когда я через Гризинькалнс ехал в сторону Деглавского моста, чтобы попасть в Плявниеки - район для меня чужой и абсолютно незнакомый. Оказалось, в Плявниеках никто не слышал ни о коронавирусе, ни о дистанцировании, ни о самоизоляции. Пенсионеры толпами продолжали собираться на остановках общественного транспорта, возле магазинов и на площадках. Так или иначе, когда я проезжал от улицы Сахарова до улицы Лубанас, мне уже удавалось разглядеть место, где должно было начаться кладбище.

Кладбище Плявниеки является третьим по величине в Риге - факт, который я не воспринял достаточно серьезно, прежде чем оказался на месте. Я понял, что задача будет гораздо сложнее, чем казалось изначально. В моем распоряжении было лишь одно современное изображение памятника, и некоторые расплывчатые изображения памятника и его окрестностей 70-х или 80-х годов. Стратегия у меня была простая - никакой стратегии. Я надеялся, что по этим картинкам достаточно быстро смогу найти довольно большой памятник. Я ошибался!

Прежде, чем вы начнете меня высмеивать в комментариях, напомню - я топографический идиот и могу заблудиться в Старой Риге и даже в районе Базара Берга. На кладбище Плявниеки я заблудился уже в течение первых двенадцати секунд, но это только воодушевило меня. Я чувствовал в себе дух первооткрывателя, который должен найти Святой Грааль. Погода была хорошая, щебетали птицы, светило солнце. Вода? Пф!!! Мне такие мелочи для слабаков не нужны, думал я про себя.

Спустя минут сорок, которые я провел прогуливаясь вдоль гробниц и крутя головой во все стороны словно фламинго, про воду я думал уже совсем иначе. Мне не удавалось обнаружить хоть что-либо даже отдаленно похожее на очертания памятника.

Я "просмотрел" все глаза, исследовал доступные изображения памятника в поисках подсказок, которые могли бы указать на его местоположение. Я провел двадцать минут в поисках папоротников, потому что из рисунка видно, что они растут возле могилы. Хорошо, что я вскоре понял: апрель - не лучший месяц для них. Шерлок Холмс или комиссар Рекс наверняка гордились бы мной в тот момент.

Спустя еще сорок минут, когда мне уже удалось принять участие в четырех похоронах, в одной похоронной процессии и десять минут наблюдать за работой могильщика, я прибыл в место, где пройти дальше мне мешала проволочная ограда. Про себя я подумал, что уже изучил свои 0,2 процента от общей площади кладбища Плявниеки.

Затем у меня, как по взмаху волшебной палочки, включились гены картографа, специалиста по ориентированию и следопыта, и я решил обойти могилы систематически по секторам. Когда я изучил около десяти секторов за полчаса, я каким-то образом снова наткнулся на тот же забор, что и раньше. Присев на какой-то камень и обхватив голову руками, я начал призывать дух Эйнарса Райба, приказывая ему немедленно появиться передо мной, потому что музыканты должны быть солидарны друг с другом. Мои ноги уже были как вата, и я с ужасом думал о том, как буду забираться на Деглавский мост, если мне все-таки удастся выбраться из этих девяти кругов ада Данте.

Райбайс не хотел мне отвечать и показывать, где он похоронен, поэтому я уже начал задумываться о тихом месте, где можно было бы предаться земле самому.

Я не хотел сдаваться, но мне начало казаться, что кладбище Плявниеки - слишком жирный кусок для меня. Столь огромного кладбища я еще не видел. Когда, вздыхая от жажды, я все же дополз до одного из выходов с территории кладбища, то решил поставить на всем точку. Пока вспоминал, в каком месте пристегнул свой велосипед, произошло "deus ex machina" и сквозь одно из еловых скоплений я заметил каменную улыбку. Собрав последние силы в кулак, я бросился в ту сторону и, пробираясь сквозь еловые ветки, увидел грустный профиль Эйнарса, вырезанный из камня.

ФОТО: из личного архива

Нашел. Огромное удовлетворение охватило мои уставшие кости, огромная гордость наполнила мое сердце и разум. Я, Роланд Виркс, нашел Атлантиду! Дайте хоть сена стог, я в нем найду целых пять иголок! В сердечной и душевной близости я постоял у памятника Райба, после чего направился в место, где оставил свой велосипед и откуда начал свой поход - всего в шести метрах от памятника.