Татьяна Брухунова: "Ивлеева - это катастрофа! Разговоры ее сумбурны, а речь малограмотная"

Началось с того, что Татьяна поинтересовалась у подписчиков, что это за новая мода снимать прямые эфиры в Instagram.

"Что это за новый вид общения? Сидят два человека и беседуют о своем! О природе, погоде, детях, карантине... Я не ханжа и очень люблю общение, но этот диалог в самоизоляции выглядит пугающе", - заявила она."

31-летняя женщина уверена, что поступки Насти Ивлеевой в соцсетях пугают и не подходят для молодой аудитории.

"Ивлеева - это катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь. Но девушка при этом не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с не окрепшей психикой. Разговоры ее сумбурны, а речь малограмотная", - заметила Брухунова.

ФОТО: https://www.instagram.com/bruhunova

Особо Татьяну возмущает стиль ведения общения Ивлеевой и нецензурные выражения.

"Про мат я вообще молчу. Девушка из чьих уст летит нецензурная брань - на мой взгляд разлагающийся монстр.

И опять же, если ты ляпнешь в кругу подруг что-то такое - это одно, все взрослые люди и, как говорится, на здоровье! Но ведь аудитория Анастасии это совсем молодые люди, которые думают, что матюкальный сленг - это нормально", - подчеркивает она.

Брухунова также указала, что 15 миллионов подписчиков Анастасии - это преимущественно подростки.

Стоит сказать, что у Татьяны есть не только поклонники, но и хейтеры. Многие упрекают девушку в том, что именно она разрушила многолетний брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

ФОТО: https://www.instagram.com/bruhunova