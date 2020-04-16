Чт, 16.04.2020
Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Когда восстановят оказание медуслуг - неизвестно. Обещают начать с диагностики

Илзе Винькеле

ФОТО: Госканцелярия

На переговорах с представителями медицинской отрасли достигнуто соглашение о том, что оказание амбулаторных услуг следует возобновлять постепенно, и желательно начать с диагностики, рассказала журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле после заседания правительства. 

Точная дата возобновления конкретных медицинских услуг пока неизвестна, добавила она. Переговоры на эту тему ведутся и с медицинскими учреждениями самоуправлений.

Процесс осложнен тем, что медицинские работники нередко работают и в поликлинике, и в стационаре, что увеличивает риск переноса заболевания. С другой стороны, ограничения на медицинские услуги нельзя сохранять слишком долго, так как это может создать другие риски для системы здравоохранения.

Тем временем премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что распространение Covid-19 в Латвии целенаправленно контролируется.

По его словам, это подтверждается новейшими данными о заболеваемости. Кариньш выразил благодарность жителям Латвии за активное участие в ограничении эпидемии.

"Это свидетельствует о том, что мы сплочены и дисциплинированы. Так и нужно продолжать", - сказал премьер.

Также он поблагодарил за активные действия руководителей латвийских самоуправлений.

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