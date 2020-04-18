Какие товары и услуги продвигают звезды в эпоху самоизоляции

Ольга Бузова

Телеведущая развлекается в своем блоге и демонстрирует чудо-приложение, с которым можно развлекаться на карантине. Можно узнать, каким будет твой ребенок. "У нас с Давидом будет ребенок!" - заявила звезда и показала предполагаемую внешность будущего малыша. Стоит сказать, что данное мобильное приложение не бесплатное. Его стоимость примерно 12 евро в месяц.

Последнее, что рекламировала Бузова на своей странице - это было антибактериальное средство. Полезное дела, как бы. Не поспоришь!

ФОТО: instagram.com/buzova86

Наташа Королева

Наташа Королева в своем Instagram-аккаунте призывает обращаться к специалистам. Певица рекламирует услуги своего врача-психиатра, который поможет сохранить позитив в период самоизоляции. Исполнительница с удовольствием представляет новый марафон, в котором можно принять участие, уплатив небольшую сумму. Обещают целую неделю лекций и семинаров, а Тарзан и Наташа разыграют специальные подарки.

Ксения Собчак

Ксения Собчак на своей странице рекламирует бренды одежды, а последняя публикация и вовсе посвящена телефону Huawei P40PRO.

Глюкоза

Кроме караоке с собакой и выступлений в гостях у Ивана Урганта, Глюкоза иногда публикует рекламные посты. Чаще всего это снимки из серии публикаций о превосходстве машины марки Infiniti.

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасии Волочкова на своей странице рекламирует косметические средства от японского бренда. Кроме того, она предлагает купить пасхальные куличи, украшенные сахарными цветами, орехами и яйцами из темного шоколада.

Анна Седокова

Певица увлечена рекламой собственного бренда одежды. Среди ее товаров - маски, пижамы и удобные костюмы. Анна также не забывает и про помощь приюту для животных Super Sobaka.

Светлана Лобода

Артистка рекламирует инициативу "Киевского волонтерского штаба", который запустил акцию, направленную на поддержку тех, кому она сегодня необходима больше всех - стариков, малообеспеченных и многодетных семей.

"Мы закупили более тысячи продуктовых коробок, которые в самые ближайшие дни будут отправлены тем, кто в этом более всего нуждается", - написала певица в Instagram.

Татьяна Брухунова

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова на карантине рекламирует в своем Instagram-аккаунте сладости. Она предлагает кокосовые шарики, которые создает нутрицолог, и отмечает, что они невероятно вкусные.