Какие товары и услуги продвигают звезды в эпоху самоизоляции

Многие знаменитости жалуются, что их доходы в период пандемии значительно снизились. Часть контрактов были расторгнуты, а концерты и мероприятия отменены, но не стоит забывать о рекламе в социальных сетях. RUS.TVNET предлагает узнать, что рекламируют звезды на своих Instagram-страницах.
Ольга Бузова
Телеведущая развлекается в своем блоге и демонстрирует чудо-приложение, с которым можно развлекаться на карантине. Можно узнать, каким будет твой ребенок. "У нас с Давидом будет ребенок!" - заявила звезда и показала предполагаемую внешность будущего малыша. Стоит сказать, что данное мобильное приложение не бесплатное. Его стоимость примерно 12 евро в месяц.
Последнее, что рекламировала Бузова на своей странице - это было антибактериальное средство. Полезное дела, как бы. Не поспоришь!
Наташа Королева
Наташа Королева в своем Instagram-аккаунте призывает обращаться к специалистам. Певица рекламирует услуги своего врача-психиатра, который поможет сохранить позитив в период самоизоляции. Исполнительница с удовольствием представляет новый марафон, в котором можно принять участие, уплатив небольшую сумму. Обещают целую неделю лекций и семинаров, а Тарзан и Наташа разыграют специальные подарки.
Ксения Собчак
Ксения Собчак на своей странице рекламирует бренды одежды, а последняя публикация и вовсе посвящена телефону Huawei P40PRO.
Глюкоза
Кроме караоке с собакой и выступлений в гостях у Ивана Урганта, Глюкоза иногда публикует рекламные посты. Чаще всего это снимки из серии публикаций о превосходстве машины марки Infiniti.
Анастасия Волочкова
Балерина Анастасии Волочкова на своей странице рекламирует косметические средства от японского бренда. Кроме того, она предлагает купить пасхальные куличи, украшенные сахарными цветами, орехами и яйцами из темного шоколада.
Анна Седокова
Певица увлечена рекламой собственного бренда одежды. Среди ее товаров - маски, пижамы и удобные костюмы. Анна также не забывает и про помощь приюту для животных Super Sobaka.
Светлана Лобода
Артистка рекламирует инициативу "Киевского волонтерского штаба", который запустил акцию, направленную на поддержку тех, кому она сегодня необходима больше всех - стариков, малообеспеченных и многодетных семей.
"Мы закупили более тысячи продуктовых коробок, которые в самые ближайшие дни будут отправлены тем, кто в этом более всего нуждается", - написала певица в Instagram.
Татьяна Брухунова
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова на карантине рекламирует в своем Instagram-аккаунте сладости. Она предлагает кокосовые шарики, которые создает нутрицолог, и отмечает, что они невероятно вкусные.
"Кокосовые сливки смешанные с шоколадом... Впечатляет? Это оргазмически вкусные (постные) трюфели", - написала она.
Анфиса Чехова
Телезвезда на своей странице решила рекламировать мебель.
"Сегодня покажу вам свою мебель. Комод и две идентичные прикроватные тумбочки итальянской мебельной марки Milano Home Concept. Когда я познакомилась с этим брендом, я была в легком удивлении: как роскошная итальянская мебель может быть по таким приемлемым ценам?" - поинтересовалась она у фолловеров.
Регина Тодоренко и Рита Дакота
Девушки на своих страницах рекламируют "марафон щедрости", предлагая создавать активность в профилях и комментариях и обещая кому-то из участников 2 млн рублей (24 тысячи евро).
Рита решила рекламировать стайлер для волос. Очень нужная вещь для любой девушки, которая хочет самостоятельно уложить волосы.
Лена Темникова
"Время за чашкой чая течет плавно, позволяя насладиться ощущениями, наполниться энергией и внутренним светом. Это позволяет мне оставаться дома в чудесном настроении, поддерживать близких и дарить им свет каждый день", - пишет певица и рекламирует чайный бренд.
Ксения Бородина
В период пандемии телеведущая рекламирует волонтерские проекты для помощи семьям и медикам.
"Там есть возможность для прям конкретных пожертвований, можно выбрать, пойдет ли это на продуктовые наборы семьям с детьми, кто попал в трудную ситуацию сейчас, или, например, в фонд "Волонтеры-медики", - отмечает она.
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