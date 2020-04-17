Фото, видео: Яна Брук соревнуется с участницей шоу "Дом-2" и доит корову

Алиша - настоящая звезда в Эстонии. Она даже успела провести какое-то время на проекте "Дом-2".

Сначала Яна придумала для девушки забавное задание - нужно было переодеться в клоуна Рональда Макдональда и купить майонез в ресторане McDonald’s. В ответ красавица заставила рижанку доить корову!

ФОТО: скриншот Instagram/ Яна Брук

"Может, еще, конечно, когда выпущу свою песню, зато она будет веселой, такой же, как я. Но точно не сейчас... " - заверила эстонка своих подписчиков.

Алиша отметила, что Яна будет не единственным блогером, с кем она соревнуется.

"Тот, кто помнит меня молодой - я всегда была оторвой! Сейчас подключаю разных блогеров из разных стран, чтобы веселиться и не киснуть на карантине!", - сказала она в сториз.