Пт, 17.04.2020
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  • Фото, видео: Яна Брук соревнуется с участницей шоу "Дом-2" и доит корову

Фото, видео: Яна Брук соревнуется с участницей шоу "Дом-2" и доит корову

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk//alishaawin/ коллаж RUS.TVNET

Латвийская эпатажная блогерша Яна Брук и эстонская певица Алиша (наст. имя - Алина Виноградова) устроили в соцсетях баттл. Девушки стали придумывать друг другу безумные задания. К примеру, рижанке надо было забрать чучело коровы и пойти с ним в баню. А чем еще заниматься на самоизоляции?

Алиша - настоящая звезда в Эстонии. Она даже успела провести какое-то время на проекте "Дом-2".

Сначала Яна придумала для девушки забавное задание - нужно было переодеться в клоуна Рональда Макдональда и купить майонез в ресторане McDonald’s. В ответ красавица заставила рижанку доить корову! 

ФОТО: скриншот Instagram/ Яна Брук

"Может, еще, конечно, когда выпущу свою песню, зато она будет веселой, такой же, как я. Но точно не сейчас... " - заверила эстонка своих подписчиков. 

Алиша отметила, что Яна будет не единственным блогером, с кем она соревнуется. 

"Тот, кто помнит меня молодой - я всегда была оторвой! Сейчас подключаю разных блогеров из разных стран, чтобы веселиться и не киснуть на карантине!", - сказала она в сториз. 

Напомним, что Яна Брук сейчас находится в Айзпуте, где проводит свою самоизоляцию

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