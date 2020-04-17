СГД отказывает в пособиях по простою в трети случаев

Основная причина отказов в том, что предприятия "ранее не платили государству налоги в размере даже 200 евро в месяц", сказала Яунземе. С неуплатой налогов связано 33,5% отказов. Следующая причина - наличие налогового долга.

Заявки на пособия за простой до сих пор подали около 5000 предприятий на 27 000 работников, пособия предоставлены 16 000 работников.

На вопрос, почему суммы пособий столь незначительны и не соответствуют прогнозам о том, что пособия смогут получить 150 000 работников на сумму примерно 65 млн евро, Яунземе ответила, что, согласно этому прогнозу, заявки должны были подать крупные компании с зарплатами выше средних.

"Теперь мы видим, что заявки подают в основном маленькие предприятия с не очень хорошей налоговой дисциплиной. Об этом свидетельствует и тот факт, что средний размер пособия за простой составляет 250 евро, что существенно меньше средней зарплаты в стране", - сказала гендиректор СГД.

Она уточнила, что на данный момент в пособиях отказано примерно тысяче малых предприятий.

Касательно продления срока уплаты налогов СГД до сего дня отказывало 1% предприятий, сказала Яунземе. До сих пор с просьбой продлить срок уплаты обратились 3475 компаний, и около уже 2000 получили отсрочку. Остальные заявления рассматриваются, отказ примерно в 1% случаев.