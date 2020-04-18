Видео ⟩ Агата Муцениеце об оправданиях: "Бухающий, но отец хороший"

Муцениеце призналась, что боится, что никогда не сможет быть счастлива с мужчиной и останется одна. Ее вдохновляют такие женщины как Анна Седокова.

"Меня вдохновляют такие женщины, которые продолжают жить, несмотря на то, что развелись и у них есть дети", - объяснила она.

Еще Агата боится, что может стать чьей-то любовницей. Она бы не хотела встречаться с женатым мужчиной.

"Мне тяжело еще от того, что он же был лидер в наших отношениях. Он и больше артист, чем я. В какой-то момент, я внушила, что он намного талантливее", - сказала она.

Агата объяснила, что она никогда не хотела быть "женой Павла Прилучного", а его это бесило.

"Мы на этом столько ругались. Он считал, что я много времени посвящаю карьере", - разоткровенничалась она.

Айза Анохина объяснила, что если мужчина берет за руку умную и талантливую женщину, то развиваться надо вместе и двигаться вместе к общей цели.

ФОТО: скриншот видео

В момент развода певица предложила заводить "любовника для разгона". Так, во время расставания с Гуфом, она нашла себе мужчину в Tinder.

С грустью в голосе Агата отметила, что она наконец-то стала себя ценить и понимать, что она что-то может, ведт всегда на пьедестале был Прилучный. Она указала, что сама это делала - "носила его на ручках".

Муцениеце задумалась, что делать тем женщинам, которые придумывают оправдания, как она, к примеру: "Бухающий, но отец хороший", - спросила она Анохину.

Айза объяснила, что это просто стресс и так удобно делать любой женщине.

Напомним, ранее Агата Муцениеце разместила в Instagram сообщение, в котором пожалела, что предала публичности конфликт с бывшим супругом Павлом Прилучным. Актриса заявила, что экс-супруг поднимает на нее руку и доводит детей до слез.

Видео: Выпуск программы "Честный развод" с Айзой Анохиной