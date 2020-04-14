Фото ⟩ Муцениеце пожалела о публичности, а Прилучный купил домой щенка

Агата Муцениеце поблагодарила всех за поддержку и понимание.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно - чувствовать такую колоссальную поддержку!" - написала она.

Муцениеце объяснила, что тяжело переживает все происходящее.

"Признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории - начнут новый и светлый путь!" - пояснила Агата.

Актриса заверила, что она не враг для Павла, а лишь хочет, чтобы его здоровье пришло в норму.

"Я сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас - обрести счастье и показать своим детям, что семья - это свет, радость, веселье и смех!" - подытожила она.

В свою очередь, Telegram-канал "Только никому" разместил фото собаки из дома Прилучных. В ленте сообщалось, что Павел Прилучный якобы приобрел домой щенка по кличке Тор, а представители актера опровергают любые обвинения со стороны Муцениеце.

ФОТО: скриншот из telegram-канала "Только никому"

Напомним, в середине недели актриса записала видеообращение, которое разместила с аккаунта матери. Женщина сквозь слезы заявила, что ее экс-супруг Павел Прилучный вот уже несколько дней находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина в неадеквате. Он довел детей до слез, выбросил телефон Агаты на улицу и даже поднял на нее руку.

Позже ее агент Мариам Андреевская на своей Instagram-странице сообщила, что у артистки и детей уже все хорошо. В свою очередь, другая знаменитость - Настасья Самбурская - обвинила актрису в пиаре на разводе.