Ангельская внешность Кристины Асмус, ее первая секс-сцена, брак с Харламовым и "химия" с Кридом

14 апреля российской актрисе Кристине Асмус (наст. фамилия - Мясникова) исполнилось 32 года. Она прославилась после сыгранной в телесериале "Интерны" роли Вари, но громко о ней заговорили после роли Нины в картине "Текст". RUS.TVNET в рамках рубрики "Звезда недели" решил рассказать о жизни и карьере этой артистки.
Спортивное прошлое, семья и карьера
Мало кто знает, но Кристина кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Она посвятила спорту 10 лет.
В интервью порталу Peopletalk.ru Асмус отметила, что, возможно, ее спортивное прошлое оказало влияние на ее характер и закалку.
Она говорит, что буквально "выгрызает" свою профессию. Возможно, это некое желание доказать своей семье, что она чего-то стоит.
Она переживает по поводу того, что у нее не самые лучшие отношения с ее родной семьей. Она полагает, что что-то с этим надо делать. Обычно она эту тему не затрагивает, но в интервью с Peopletalk она решилась быть откровенной.
Мама Кристины - Рада Викторовна, отец - Игорь Львович, бывший инженер Ракетного центра, а нынче - бизнесмен. Еще у актрисы есть 3 сестры.
Асмус хотела стать актрисой уже с детства. Ее вдохновила Наталья Орейро в сериале "Дикий ангел". Свою карьеру она начала со школьных спектаклей, а потом в ТЮЗе. На кастинги она начала ходить на кастинги. Сначала правда ее брали только на массовки.
Радиоведущая Юлия Морозова на своей авторской программе подчеркнула, что при ангельской внешности Кристины у нее невероятно пробивной характек, а после текста, она "хлебнула людской ненависти".
Асмус закончила Театральное училище имени Щепкина, а сейчас играет в Московском драматическом театре им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова.
В разговоре с журналисткой Лаурой Джугелией, Асмус сказала, что так как в нее верил Олег Меньшиков, в нее не верил никто.
К нему у звезды невероятно теплые и трогательные чувства.
Кроме роли в скандальном фильме "Текст", на счету актрисы роли в таких фильмах и сериалах как "Елки", "Синдром дракона", "Zолушка", "Дублер", "Что творят мужчины", а также озвучивание персонажей мультфильмов.
Кристина Асмус часто признается, что она перфекционист, как в жизни, так и в работе. Из-за этого она безумно выгорает.
"Невозможно так ко всему относиться. Очень сильно устаешь", - сказала она в интервью Peopletalk.ru.
Ее желание быть идеальной не помешали ей сняться для таких изданий как Hello и MAXIM. Она приняла участие в шоу "Ешь и худей!", "Жестокие игры", "Зарядка со звездам" и других.
В 2010 году Асмус была признана самой сексуальной женщиной России по версии журнала Maxim.
В 2013 году Кристина Снималась в клипе у Влада Соколовского.
Егор Крид предлагал ей сниматься в клипе "Love Is" еще за год до "Текста". Кристина сказала, что они сделали пиар-ход и разместили тизер. Именно это и сработало. Вообще актриса отметила, что между ним и певцом чувствовалась какая-то "химия".
"Это были одни из самых сложных съемок в моей жизни... Мы снимали в три смены... Было тяжело. Очень. Они замахнулись на такой объем", - признается она.
Именно там Асмус познакомилась с Давой Манукяном, но тогда она не знала, что Ольга Бузова встречается с ним. После она написала телеведущей трогательное голосовое сообщение, где даже расплакалась и сказала, что Дава очень приятный и деликатный.
"Он - суперчеловечище. Я за Олю очень рада", - улыбаясь заметила она.
Личная жизнь и роль в "Тексте"
К скандалам Кристине было не привыкать, ведь до "Текста" много шума в СМИ создал ее роман с Гариком Харламовым. В 2013 году пара поженилась, а 5 января 2014 года она родила актеру дочь Анастасию. Крестным девочки стал друг семьи, резидент Comedy club Тимур Батрудинов.
Лауре Джугелии Кристина призналась, что в отношениях она "суперкомфортный" человек. В отличии от Гарика она перфокционист, у которого все должно быть расписано по минутам.
Кристина Асмус объяснила, что у нее огромное количество комплексов. Она парится из-за всего.
"Гарик в этом плане "пох*ист". Он может за день принять решение ехать в другое место. С ним ничего нельзя планировать... У нас нормальные отношения. Мы восемь лет вместе. Мы разное проходили... В ссорах эмоциональнее Гарик. Его выводит мое спокойствие. Он раздражается и думает, что я взорвусь. Вообще, с годами, я стала спокойнее", - сказала актриса в последнем интервью.
Ей иногда хочется проснуться и полететь в Барселону, но Харламов не летает. Последние два года актриса летает с дочерью вдвоем. Злые языки считают, читают, что у звездной пары проблемы. Но это совсем не так, просто у Гарика аэрофобия и он пользуется только поездами.
"Он сам разрешает летать нам. Без него не летала лет шесть... Он снимает нам виллу на Мальдивах с огромным забором. Владельцы отеля - его друзья. Там не спрячешься", - объясняет она.
Что касается съемок в фильме "Текст", то она не считает эту работу невероятно сложной. Асмус сказала, что кроме этого фильма у нее были роли и сложнее. Муж хорошо отреагировал на картину и сказал ей такие слова,которые она не ожидала услышать:
"Он посмотрел фильм и поздравил меня с крутой ролью. Он сказал, что мной гордится и это "мощная актерская работа"... Надо обладать такими яйцами, чтобы на это решиться...
Конечно, ему неприятно было то, как это раздули. Но на нашей личной жизни - это никак не отразилось... Я благодарна Гарику, за эту позицию. Гарик - умный человек, он умеет разделять работу и личную жизнь. Секс - это часть нашей жизни".
Отвечая на вопрос о необходимости откровенной сцены, Асмус объяснила, что герой Петрова получает доступ ко всем аспектам жизни другого человека. Там есть и секс. Было бы глупо его лишить этой возможности.
"Все понимали, что это будет проект года. На эту роль ходили все топовые актрисы. Не буду называть имена. Все на эту роль пробовались. Вопроса не стояло делать или не делать. Режиссер хотел сделать эту сцену честной", - вспоминает она.
Кристина вспомнила фразу, что "сыграть секс в кино сложнее всего", ведь женщинам тяжело отключиться. Она подчеркивает, что это была ее первая постельная сцена. Она в этот момент не была собой, она была Ниной.
"Вас с Ваней ругают не за то, что вы плохие актеры, а за то, что вы слишком хорошие актеры", - сказали ей после съемок.
Многие убеждены, что секс был настоящим. Актриса даже высказалась по этому поводу в прямом эфире - что тогда актер и рожают по-настоящему, из убивают по-настоящему.
"Наверное, от такого формата сцен в фильме "Текст" можно было отказаться... Это была наша импровизация. Все снималось одним кадром... Я понимала, что мне надо прыгать с места в карьер. Я понимала, что у меня есть шанс смелостью заработать в киноиндустрии авторитет", - подчеркивает она.
Актриса призналась, что у нее теперь миллион проб. Где-то ее утверждают даже вообще без проб. Текст стал для нее своеобразным "перерождением".
Она сейчас не жалеет ни о чем. Фильм "Текст" заработал 400 миллионов, после "Золотого орла", коллега сказал Кристине, что половина из заработанного - это ее заслуга. Вообще, вопрос о гонораре она считает стереотипным. Кристина указывает, что актерам нет надбавки за откровенные сцены.
Красивая жизнь в Instagram и ее внутренний мир
Кристина Асмус не следит за жизнью блогеров. Она указала, что никто не живет так, как показано в Instagram. Актриса редко снимает у себя дома.
"Instagram - это работа. Никто так не живет!" - восклицает она.
Асмус объяснила, что в ее соцсетях мало рекламы, ведь для нее главное - это подход к делу. Для нее фотосет - это целый процесс. Кристина считает, что она честный блогер и говорит правду. Она не рекламирует то, чем не пользуется. Она не отрицает, что наверное в будущем развяжет себе руки.
"Мне говорят, что ни у кого таких цен нет. Потому что я делаю редко", - говорит она про стоимость своих рекламных постов.
Она не будет никогда рекламировать средства для лица, а также лекарства, алкоголь и сигареты.
"Просто - это так или иначе - это пропаганда. Заработать тоже иногда хочется. Кушать тоже хочется. От мужа я полностью зависеть не хочу", - заверят она.
Кристина сказала, что она очень суперзакрытый человек, ей неловко с незнакомыми людьми, она редко ходит на тусовки. Ей не хочется, что люди знали о ней больше, чем она этого хочет.
Она вспомнила, как дружила и работала с человеком шесть лет.
"Я наделила ее качествами, которыми она, наверное, не хотела. Я стала пускать ее в личное пространство. Она ограничивалась только работой. ... Друзей у меня очень мало. Работать и дружить - это очень сложно", - резюмировала звезда.
Конфликт произошел резко. Девушки поссорились.
"Может быть я душила ее своей привязанностью к ней... Может быть человеку не нужна была такая ответственность. Последний раз мне так больно было никогда... Я не могла работать, есть и спать... Для меня это была потеря", - вспоминает она в разговоре с Лаурой Джугелией.
Кристина Асмус призналась, что вообще не умеет прощать. Она все держит в себе и выплескивает это в театре.
В завершении интервью она призналась, что возможно ей и потребуется помощь специалиста, чтобы справиться со своими комплексами и наладить некоторые вещи в своей жизни.
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