Ангельская внешность Кристины Асмус, ее первая секс-сцена, брак с Харламовым и "химия" с Кридом

Отвечая на вопрос о необходимости откровенной сцены, Асмус объяснила, что герой Петрова получает доступ ко всем аспектам жизни другого человека. Там есть и секс. Было бы глупо его лишить этой возможности.

"Все понимали, что это будет проект года. На эту роль ходили все топовые актрисы. Не буду называть имена. Все на эту роль пробовались. Вопроса не стояло делать или не делать. Режиссер хотел сделать эту сцену честной", - вспоминает она.

Кристина вспомнила фразу, что "сыграть секс в кино сложнее всего", ведь женщинам тяжело отключиться. Она подчеркивает, что это была ее первая постельная сцена. Она в этот момент не была собой, она была Ниной.

"Вас с Ваней ругают не за то, что вы плохие актеры, а за то, что вы слишком хорошие актеры", - сказали ей после съемок.

Многие убеждены, что секс был настоящим. Актриса даже высказалась по этому поводу в прямом эфире - что тогда актер и рожают по-настоящему, из убивают по-настоящему.

"Наверное, от такого формата сцен в фильме "Текст" можно было отказаться... Это была наша импровизация. Все снималось одним кадром... Я понимала, что мне надо прыгать с места в карьер. Я понимала, что у меня есть шанс смелостью заработать в киноиндустрии авторитет", - подчеркивает она.

Актриса призналась, что у нее теперь миллион проб. Где-то ее утверждают даже вообще без проб. Текст стал для нее своеобразным "перерождением".

Она сейчас не жалеет ни о чем. Фильм "Текст" заработал 400 миллионов, после "Золотого орла", коллега сказал Кристине, что половина из заработанного - это ее заслуга. Вообще, вопрос о гонораре она считает стереотипным. Кристина указывает, что актерам нет надбавки за откровенные сцены.

Красивая жизнь в Instagram и ее внутренний мир

Кристина Асмус не следит за жизнью блогеров. Она указала, что никто не живет так, как показано в Instagram. Актриса редко снимает у себя дома.

"Instagram - это работа. Никто так не живет!" - восклицает она.

Асмус объяснила, что в ее соцсетях мало рекламы, ведь для нее главное - это подход к делу. Для нее фотосет - это целый процесс. Кристина считает, что она честный блогер и говорит правду. Она не рекламирует то, чем не пользуется. Она не отрицает, что наверное в будущем развяжет себе руки.